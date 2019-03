PS4《MLB The Show 19》「台灣」被消失？網民：上集仍可選Taiwan

以美國職棒大聯盟(Major League Baseball)作主題的遊戲一直不乏玩家,在台灣、日本和韓國更是特別受歡迎,因為兩地都擁有屬於自己的聯盟,現實中各地也有球星在MLB大放異彩。不過有網友發現,在本日(3月26日)發售的PS4的遊戲《MLB The Show 19》(下稱《MLB 19》)中的「Road to the Show」球員生涯模式中,竟把「台灣」這個地區選項移除了。