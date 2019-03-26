PS4《MLB The Show 19》「台灣」被消失？網民：上集仍可選Taiwan

以美國職棒大聯盟（Major League Baseball）作主題的遊戲一直不乏玩家，在台灣、日本和韓國更是特別受歡迎，因為兩地都擁有屬於自己的聯盟，現實中各地也有球星在MLB大放異彩。不過有網友發現，在本日（3月26日）發售的PS4的遊戲《MLB The Show 19》（下稱《MLB 19》）中的「Road to the Show」球員生涯模式中，竟把「台灣」這個地區選項移除了。

沒有「Taiwan」選項

網友「thepowers」在台灣大型看版批踢踢留言，說《MLB19》「Road to the Show」的創造球員版面不單止把台灣旗移除，就連「Taiwan」選項也沒有，即是說遊戲「已再沒有台灣選手出現」。他戲言如果要製作台灣選手的話「難道要開《18》創角色再回《19》玩嗎？」

《MLB》系列在國際間一直不乏捧場客。

《MLB RTTS》台灣被消失狀況（按圖了解）：

PS4職棒遊戲《MLB The Show 19》封面

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《還願》事件變敏感

有網民推斷，早前《還願》事件令「台灣」在遊戲中出現變得敏感，《MLB 19》的台灣被消失是來自中國的壓力，不過也有網友發現遊戲中的配音也依然能聽到旁述員會說「Taiwan」，而且遊戲同樣沒有「泰國」選項，因此並非一定是中國施壓才沒有了「台灣」。