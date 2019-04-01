【愚人節】平成最後4月1　日本ACGN玩具界惡搞大爆炸盛況空前豐富

遊戲動漫
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【愚人節 ACGN 惡搞事件簿】4月1日，又是通街都是惡搞和中伏的愚人節，網絡更是Fake News比Real News多。4月1日也公佈了新日皇年號「令和」，平成末年亦是令和元年，日本ACG和玩具界的眾多廠商和品牌系列自然不甘寂寞，趁住改元的歷史重要時刻齊齊推出超多「新企劃」，發放惡搞小宇宙！

平成末年的愚人節，觸發日本ACGN及玩具界惡搞能量大爆炸。昨晚子夜前後，很多抵死啜核、幾可亂真的「假新作」或「偽出品」企劃已在Twitter瘋傳，極盡無聊或黐線。Fans、網民自然大開「防伏器」，心裡卻暗想要是某些惡搞企劃成真就好了。

之前面臨改元，好多幪面超人Fans都擔心今後拉打會如傳聞中變成「安久拉打」。現在肯定新年號是「令和」，雖然廣東話諧音「零和」也不太吉利，但總好過安久拉打吧。好了，首位「令和拉打」也在同一日公佈！是肩負八大行星的「幪面超人銀河」Kamen Rider Ginga，登登登登！有眼利網民估計是Forze二騎Meteor的新形態（吉澤亮 演)，那Forze（福士蒼汰 演）也會回來客串嗎？

《星之卡比》卡比圓波身體既是武器也是萌點所在，如果變成正方體又點樣？仍然好可愛！HAL研究所趁4月1日在即也推出了《方之卡比》應節，跟系出同門《BOXBOY》主角Qbby襯到絕了。開發人員不遺餘力在官網上更新產品圖片。《星之卡比新星同盟》​和《毛線卡比Plus》以及與卡比相關的Nintendo Switch配件，還有Kirby Café都可看到相關的變化。

講到最瘋狂的企劃，我想好難超越到《真·三國無雙8》的別注被人形蠟燭，系列有7位三國豪傑的蠟燭，但董卓那款的燈絲竟然在他的大肚腩上。根據史書記載，董卓身軀肥胖，棄屍後，陳屍示眾；守屍的士兵在董卓肚臍眼中插上燈芯，點燃照明，持續數天。歷史Gag玩得妙極！

想不到的是Sony也參一腳，為紀念PlayStation踏入25週年，特別為死忠PS粉推出主機實物大小的「掛飾」，據說還再現了主機的重量，笑爆嘴！

惡搞太多，難以盡錄，僅以以下圖集精選一些最過癮的出色企劃予諸位看倌觀賞雅察：

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