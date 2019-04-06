Chino Lam 狐狸先生搪膠內藏嘻哈音樂檔　Double T化身隻狼武士

玩具設計師、插畫家Chino Lam新作搪膠「狐狸先生」跟DJ Tommy愛將Double T合作，將高佬Rapper變成一隻非常oldskool的美漫日系style武士搪膠，身上細節極多，即將真人Double T與figure狐狸先生比一比。

「狐狸先生」搪膠 和風武士精神

Chino Lam以肥魚搪膠「大豆芽鮪魚先輩」一炮而紅，除了拿手搞動物系搪膠，還有一批跟音樂人聯乘的作品，合作過的藝人有Dough Boy、MC Hot Dog 等，題材自由、玩法即慶。今次伙拍的Double T，原來跟Chino相識於微時，二人過去都在LMF成員的圈子中玩，Chino視M仁為老師、轉投設計行業，而Double T就當了歌手，現時跟農夫一樣是DJ Tommy公司旗下藝人。

$490/Figure現正於Toy Station訂購中，5月中出貨、額滿即止（鍾世傑 攝）

圖左起：Double T、Chino Lam （鍾世傑 攝） 「狐狸先生」搪膠其實本身就是Double T的「新碟」，figure內藏一張micro SD卡，收錄有Double T 8首新歌。Chino為Double T設計了一款狐狸頭盔，搞笑在脫去頭盔後，Figure本身尖眼尖面，一樣像頭狐狸，Chino話：「其實我8年前畫佢個樣送畀佢，已經畫到成隻狐狸咁，figure追加好多細節，因為Double T做事認真，常常講一期一會呢類字，所以就將公仔設計到好似一個日本武士咁。」這figure背後是一份友情的見證，也紀念了Chino自己的舊畫風。

兩大配件：貓咪地藏、狐狸頭盔（鍾世傑 攝）

Chino為Double T設計了一款狐狸頭盔，搞笑在脫去頭盔後，Figure本身尖眼尖面，一樣像頭狐狸。（鍾世傑 攝）

+ 4 + 3 + 2

Double T：「我只識專心音樂 多得朋友幫手推廣」

Double T：「2007年我張碟《8年夢》都係用SD card賣，事隔十幾年再次用card賣碟，仲加上由我尊敬的Chino搞隻公仔，都可算係達成一個目標。」

「2012年左右因家庭問題，我要全職轉投餐廳工作，根本冇時間接觸音樂；2015年情況好轉，但心情卻冇好過，好在一班朋友支持，終於在16年揸返住支筆寫歌、不停錄demo。本身唔太識包裝自己去迎合市場，好在身邊有Tommy、Chino同其他人幫我。」筆者率先聽了Double T 新作《狐狸先生》，講某個人的一生，追女仔、工作、返學、迷上打機、父母親去世等等……歌詞非100%是Double T的真實寫照，7分假3分真，有一兩句連筆者都有點感同身受；另外還有首歌講「而家咩都要淘寶」，搞笑又貼地，而它的MV就是用Chino的figure拍：

DJ Tommy：「十年前我都做過賣公仔送音樂」

今次是兩位好兄弟自發互幫的合作計劃，而Double T的監製DJ Tommy呢？他本身都是潮玩買家，office收藏大量絕版1000％ bearbrick，自然支持：「其實figure內藏音樂，我2009年已經玩過，當時想在CD以外媒體賣歌，本身又愛玩玩具，所以先搞，冇去到話要改變市場咁宏觀。」

這舊公仔Tommy都只餘1隻，所以不讓我開盒，據他說公仔內藏有USB，直接插電腦就可播放，構思真的行前人幾步，但跟狐狸先生排排企，當然是新作精緻得多，Chino：「本來想將歌曲USB手指式記憶卡放入頭盔，後來我再雕了一隻貓咪地藏做配件，想到電影內的絕世武功秘訣很常都藏於佛像底下，於是就將卡簡單收在貓貓底部。」

圖右是10幾年前Tommy與台灣公司We make a Hit合作推出的音樂figure。（鍾世傑 攝）

圖中就是Tommy的音樂figure，可以拔出頭部當作USB手指，駁電腦播歌。

$490/Figure現正於Toy Station訂購中，5月中出貨、額滿即止