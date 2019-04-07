逾2萬遊戲收藏．打入健力士世界紀錄！美機迷齊主機美版Games

一些機迷買Game可以好豪爽，即使未必有時間玩也要先入手為快。可能是某系列的忠實擁躉，也可能是有了物質條件後想儲返兒時心頭好。某些中古遊戲可炒至原本價錢十倍或以上，足見Game保值。但身為香港人，點收集也無可能及得上美國德克薩斯州遊戲迷Antonio Monteiro總共20,139隻Game的究極級收藏庫，已被列入健力士世界紀錄大全—— 皆因就算你有錢，都未必有位擺。

健力士世界紀錄大全3月底公佈，認定美國德州遊戲迷Antonio Monteiro為「擁有全世界最大遊戲收藏庫」——至少家用機而言如是。Antonio Monteiro獲健力士認證的遊戲總數達20,139隻。齋點算這些遊戲，也要花上8日時間。

習慣由細起培養，Monteiro自1970年代後半開始收集遊戲，藏品跨越第2至第8世代，簡直可以開遊戲歷史博物館。雖然他主要收集美版Game，但部份日版Game（如Saturn、Dreamcast）都有涉獵。出乎意料，Monteiro的啟蒙之作是他媽媽買的《戰斧 Golden Axe》（Sega），他個人心頭好是Konami的《惡魔城》系列，尤其是1991年在超任發表的《超級惡魔城IV》，Monteiro稱之為「大師級傑作」。

以下為Antonio Monteiro​「健力士全球最大最齊遊戲收藏庫」清單：

PlayStation專用遊戲1,000隻

全部美版PlayStation 2專用遊戲

全部美版PlayStation 3專用遊戲

PlayStation 4專用遊戲超過900隻

目前為止全部美版PS Vita專用遊戲

全部美版PSP專用遊戲

全部美版Xbox專用遊戲

全部美版Xbox 360專用遊戲

Xbox One專用遊戲超過500隻

全部美版Wii U專用遊戲

全部美版gamecube專用遊戲

全部美版Wii專用遊戲

Nintendo Switch專用遊戲118隻

Turbografx專用遊戲

超級任天堂專用遊戲

全部美版Dreamcast專用遊戲

32X專用遊戲

全部美版Atari Jaguar專用遊戲

全部北美作一般發售的Atari Lynx專用遊戲

全部美版Sega Mega CD專用遊戲

日版Sega Saturn專用遊戲

日版Dreamcast專用遊戲

全部美版Gameboy專用遊戲

全部美版Gameboy Color專用遊戲

全部美版Gameboy Advance專用遊戲

NDS專用遊戲1,100多隻

全部美版Neo Geo Pocket專用遊戲

N64專用遊戲

Atari, Gauge專用遊戲

Sega Pico專用兒童遊戲

全部美版紅白機專用遊戲（包括非官方遊戲）

Antonio Monteiro隨時都打到他收集的全部Game，皆因他擁有100部以上家用遊戲主機。他還擁有一些一般人不會得到的遊戲，好像任天堂專為美軍射擊訓練而開發的《Max Basic Rifle Marksmanship Program》，從未公開發售。Monteiro齊集日版Nintendo 64DD遊戲，包括稀有的Sega Game Gear遊戲《CJ the Elephant》；Dreamcast教育遊戲《Timeless Math》也位列Monteiro的巨型存庫中。

被問到如此大量的遊戲，點會打得晒？Antonio Monteiro有套打機定律，但細聽之下又好像沒有定律。他表示其Playlist之下會再細分名單，會專注玩完一隻先落下隻。他會定期更新名單，通常取決於當時有甚麼感興趣的新入手藏品或新出品，換言之就是會「插Game」，還不是一世也玩不完。

早前宅民報導過日本有神秘收藏家在Yahoo!拍賣逾1,000隻史上最齊的超任遊戲收藏，不過比起Antonio Monteiro的庫存，似乎真係小巫見大巫了。至於香港地，礙於「土地問題」，相信Antonio Monteiro級數的藏家是百年一遇吧。

睇片真人現身說法：

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