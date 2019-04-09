新世紀福音戰士EVA酒場4月再襲來！食人類補完蛋糕　飲LCL雞尾酒

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EVA 新世紀福音戰士 新劇場版自2007年啟動至今已12年，連對上一集3.0《Q》都已經是2012年上映。當世人認定終老也不能看到結局，新一集《:||》卻發布2020年上映的預告片段。豈料庵野秀明為了拍《超人》電影的再度押後EVA Project，看來又要再等若干年先有得睇，當真峰迴路轉。不過EVA忠粉不用失望，因為去年11月短期營業的東京「EVA居酒屋」今年4月「第二次衝擊」，推出各式揉合EVA機體、角色和使徒的全新下酒菜、甜品同雞尾酒，有得望梅止渴都好呀。

東京EVA新世紀福音戰士酒場繼去年11月至今年1月間超短暫營業後，4月底再次襲來！更多新款菜式外，開放期還延長足足5個月，直至9月！EVA新世紀福音戰士新劇場版似乎永遠都沒有大結局，起碼大家有生之年都未必看得到，套作品人氣卻仍舊旺盛。是EVA忠粉的話，只能講句這半年去開東京也許要到這間福音戰士酒場觀摩下。

東京EVA新世紀福音戰士酒場：將由4月20日營業至9月1日，地址是池袋46食堂。

4月20日進行「第二次衝擊」的新世紀福音戰士EVA酒場，跟上次一樣於池袋的動畫主題食肆「46食堂」開業。大家去開日本居酒屋都知這種酒吧一般不賣主餐，只賣各樣下酒菜小食和酒精飲品。別具EVA特色的送酒良品，有十足初號機頭部模樣的漬物（日本泡菜），支角用來督起舊菜食；還有包到成隻第3使徒「水之天使Sachiel」頭部般的餃子！睇相真是好可愛好萌！不捨得食！

東京EVA新世紀福音戰士酒場：（上）初號機漬物；（下）使徒餃子。

講起下酒小食，鵪鶉蛋是熱門之選。EVA酒場將於4月提供第二使徒「莉莉絲」Lilith大豆釀鵪鶉蛋！朗基努斯之槍模樣的膠籤插在渾圓的鵪鶉蛋上，有幾分動畫中的豐滿神緒。吉列豬扒飯，上面擺放成紅色相間的漬物，明顯由絕對領域A. T. 力場攞靈感。

東京EVA新世紀福音戰士酒場：（左）莉莉絲大豆釀鵪鶉蛋；（右）AT Field吉列豬扒飯。

酒場主角自然是酒。調酒師在飲品形象方面，大玩EVA新世紀福音戰士的機體和角色的色系元素。單單係綾波麗和明日香一藍一紅的設計已經大把嘢玩，還未數到初號機經典紫青配色！

綾波麗酸疏打是燒酎雞尾酒Cocktail，放有一條藍色雪條。明日香番茄酸水，酒底應該都是燒酎，看來是日本風格的Red-Eye。「第二次衝擊」紅酒個樣都好衝擊，一排檸檬片十足隕石撞地球般。六號機酒也是襯返裝甲的藍調。值得一提是EVA酒場也提供無酒精Cocktails，好像可飲用的LCL橙汁、紫青初號機汽水以及渚薰薄荷葉Mojito。

東京EVA新世紀福音戰士酒場：朝早11:30至下午2:00的Lunch Hour，EVA酒場還會兼賣綾波麗藍意粉、明日香海鮮意粉和使徒墨魚汁意粉單人餐。

朝早11:30至下午2:00的Lunch Hour，EVA酒場還會兼賣綾波麗藍意粉、明日香海鮮意粉和使徒墨魚汁意粉單人餐。不過最著數是在每日下午搭正2:10的時候落單——直至下午4點，叫全部飲品也可享有41日元減價，店方稱之為「使徒時間」。這背後是由日文食字Gag而來，基於日文「使徒」諧音像「4-10」，所以優惠由每日14:10開始，減價也是41日元。

最後，一款「喜慶蛋糕」記得要試。有睇電視動畫的朋友都知，最尾一話真嗣解開心結進入補完境界，全部本應已死或化成LCL的角色圍着他道賀，真嗣終於感受到獲得大家接納的幸福。酒場特別為這個「我真係恭喜你」的難忘時刻炮製了一款生果蛋糕，實在詼諧！

東京EVA新世紀福音戰士酒場：人類補完喜慶水果蛋糕，我真是恭喜你呀真嗣！

去東京旅行的EVA fans一定不要錯過啦！

エヴァンゲリオン酒場
地址: 46食堂（東京都豊島区東池袋1-29-4成田ビル 4F）
開放時間：11:30 a.m.-11:30 p.m.
開放時期：2019年4月20日至9月1日
詳情：官網

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