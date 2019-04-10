大阪USJ 美少女戰士6月回歸．必買月鑽水晶變身器．EVA大戰哥斯拉

日本大阪環球影城由5月31日起，推出《美少女戰士》第2代4D電影，另有《新世紀福音戰士》初號機vs真哥斯拉，以及《進擊的巨人 THE REAL》4D電影最新作。今次真的是：㗎妹．大戰．機械．獸！

美少女戰士 Sailor Moon The Miracle 4D ~Moon Palace~ 㗎妹大戰㗎妹

日本大阪環球影城去年大熱的《美少女戰士》4D電影回歸，今次月野兔會帶齊8大戰士同豆釘兔／小小兔「夫添」出戰，除了水火土金4大將軍，天王遙、海王滿、冥王雪奈，還有最神秘的土萌螢都會出動，以「月の宮殿」為舞台跟新敵人大戰，更有新款10色閃光月鑽水晶變身器賣！

美少女戰士 Sailor Moon The Miracle 4D ~Moon Palace~ （5月31日至8月25日舉行）

+ 7 + 6 + 5

去年USJ有支5色閃光新月棒，可以在4D電影播放時同步變色，今年就改為一個10色變色閃光「月鑽水晶」，可以掛在手袋出街，比變身棒更方便。

Godziila vs Evangelion The REAL 4D 機械人大戰大怪獸

至於《新世紀福音戰士》新片內，USJ將會變成「第3新大阪市」，派出初號機將大戰真哥斯拉。為何有如此「九唔搭八」的crossover？因為電影《真哥斯拉》是由「EVA之神」庵野秀明執導的啊！

Godziila vs Evangelion The REAL 4D（5月31日至8月25日舉行）

進擊的巨人 THE REAL 調查兵團 大戰 獸之巨人

已成為USJ Cool Japan活動鐵腳的《進擊的巨人》，4D電影又有新一集。除繼續有幾位主角，鎧甲巨人、超大型巨人，調查兵團將要跟獸之巨人決戰。

進擊的巨人 THE REAL（5月31日至8月25日舉行）

+ 4 + 3 + 2

門票將於4月11日起在日本USJ網頁上開始發售（https://www.usj.co.jp/）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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