香港官網開訂 METAL BUILD infinity 限定Strike Gundam 突擊高達

【METAL BUILD infinity 突擊高達】BANDAI公布6月搞METAL BUILD玩具系列展覽「METAL BUILD infinity 」，首隻會場限定為「無飛行背包」的平價版Strike Gundam 突擊高達，尤記早前盲搶MB初號機事件，不少人都擔心買不到。

日本有4.16 / 4.23兩個時段，但留意亞洲其他地區只有4.16一個機會，上午11點！ 現在BANDAI公式通告，Strike Gundam將於4月16日 日本時間正午12時（即香港11時），於BANDAI網店作公開訂購，而且講明中國／香港／新加坡／韓國會同步開訂！雖然仍然是會被炒價訂用大量人手秒殺，但都總好過原本只係日本有售吧，大家準備4月16日11點篤篤篤了。

突擊高達在故事中首次緊急出擊時只得兩把刀仔跟身，除了沒有飛行背包，其實連槍和盾也沒裝；但玩具就包來福槍及盾以及display架。（16000日圓）

+ 3 + 2

會場版MB Strike Gundam 跟一般版是完全相同，沒有更改上色及水印圖案；只是抽走了飛行背包、光束劍，以相對比較便宜的16000日圓益玩家，就算水貨收10算，千六都比炒到二千的MB Alie Strike Gundam抵玩，加上也有人想多買一個主體將來安裝劍／炮背包呢，所以都別以為沒有改色就無人搶。

香港區未定價／訂購網頁：https://p-bandai.com/hk

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