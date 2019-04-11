真人荒島玩食雞？ 外國匿名富翁開辦真人大逃殺Battle-royale比賽

遊戲動漫
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近幾年「食雞」（大逃殺 / Battle-royale）遊戲大熱，使得不少人都構思這個靈感源自漫畫、電影的遊戲模式，有否「真人食雞」的可行性。而所謂有錢使得鬼推磨，說不定世上首次真人食雞大會，會在一位外國富翁出錢之下成真。

外國奢侈消費品牌「Hush Hush」昨日（4月9日）發出一則文稿，指他們最近受到一位匿名富豪的請求，內容是希望他們參找有能力的大型遊戲設計者，實現「真人食雞」。當然不是真的要100個人互相殘殺，遊戲將會使用氣槍以及觸感式盔甲，以此來判斷玩家有否被射中以至「出局」。「近年大逃殺遊戲十分流行，而我們的顧客是此類遊戲的超級fans，因此他希望以最能保障參加者安全的方式來實現『真人食雞』遊戲」Hush Hush創辦人Aaron Harpin如此轉述。

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一般我們玩一場PUBG或是Apex Legends等「食雞」遊戲不過是20至30分鐘，而變成真人進行的話當然是另一回事了。遊戲預定在私人擁有的島嶼上進行，而要在荒島上索敵絕不簡單，因此大會預計比賽將會進行3日，每日進行12小時，晚上玩家則可紮營休息，而大會將會提供所有糧水及露營工具等所需物資。3日內最後一位「生還」的玩家將可獨得10萬歐元（約102萬港元）的獎金。

這種真人食雞玩法令人想起當年CoCo漫畫《鐳射特攻隊》呢...知道這漫畫的應該都年紀不小了(笑

目前仍然只在構思階段，但該富豪已表示如果活動成功、反應理想，會將此遊戲以年度形式舉行。雖然不知道可行性是多少，但個人猜想，如果能讓參賽者都戴上GoPro等錄影器材，晚上休息時間則像著名真人騷「生還者」般訪問一下參加者，最後將整場比賽剪輯成電視節目，相信可觀性會很不錯。

Hush Hush有關此活動的頁面，但目前無法訪問（502 bad gateway）。
https://www.hushhush.com/battle-royale-event-gamemaker/

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