嫌新日元紙幣唔靚　網民FF出手塚 庵野 新海誠紙幣…咁宮崎駿呢？

日本2024年推出新日元紙幣，取代流通了20年的舊款紙幣，但有網民就反建議改用「日本漫畫之神」手塚治虫做5000日圓，想不到竟引來大熱話、還有人畫了想像圖，更引來手塚大師親女兒親身回應。

每逢有新銀紙推出，香港又好、日本都好，每天見慣的隨身物有大變動，網民七咀八舌批頭品足是常事。最近日本公布10000、5000、1000三款紙幣更新，有喜歡動漫的人就表示「其實唔靚！」更笑言想「日本漫畫之神」手塚治虫放進5000日圓紙幣。

手塚也是時候做紙幣了吧，做5000日圓差不多吧，背面是火之鳥，銀紙的邊沿還有人寫上「像你這程度的漫畫，我隨時也畫得到。」

更有人畫了想像圖，將《火之鳥》和手塚治虫經典的畫家帽look畫成5000日圓紙幣想像圖。

更有人畫了想像圖，將《火之鳥》和手塚治虫經典的畫家帽look畫成5000日圓紙幣想像圖。

後來網民就齊齊FF，幻想如何推出全系列動畫大師紙幣，手塚治虫10000日圓．庵野秀明5000日圓．新海誠1000日圓！（數漏宮崎駿大不敬！）

之後又有人FF了3張動畫師銀紙的名單。

筆者也手痕用手機app改了3張，但發現用真人圖做銀紙，總有點「冥通銀行」feel。（點圖放大）

+ 3 + 2

最意想不到的事情發生了，手塚大師的親女兒手塚みる子竟以真身twitter回應，一句感想KO了大家妄想的興致。（笑）

「請試試想像一下，在別人的錢包中、在便利店和超市收銀機還有提款機中，不停看到自己爸爸的樣子，如此超現實的事，會令人很難受吧。」

手塚治虫的女兒表示不想四處都看到自己爸爸的樣子。

聽罷感想也能理解其想法，自己的老爸又不是甚麼泰王、英女皇、日本天皇級的大人物，就算是已故偉人，都要過身數十年才會考慮放進紙幣至敬；庵野秀明、新海誠仍在生當然不用說，就算手塚先生，相信也要多等50年後才會用來印銀紙了。

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