PSN 開放更改線上 ID 一次改名免費！改後部分遊戲出現異常？

遊戲動漫
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PlayStation 終於在 PSN（PlayStation Network）上，加入了更改 ID 的系統。玩家由即日起，可以更改個人的 PSN 線上 ID，而且首次更改免費，其後再更改每次費用為 70 港元（PS Plus 會員半價）。

PlayStation 由 2006 年的 PS3 開始，加入了 PSN（PlayStation Network）會員系統。大多數遊戲在線上遊玩時，都會使用 PSN 的 ID作為名字。對於一些喜歡改不同有趣名字的玩家來說，PSN 的 ID 一直不能改變是一種缺憾，但無奈 PSN 的 Plus 會藉﹑獎盃和好友，令玩家們不能隨便重開一個新的 ID。

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更改 ID 方法和要求

玩家可以在 PS4 主機或網頁上更改線上 ID：

PS4 主機：[設定] > [帳戶管理] > [帳戶資料] > [個人資料] > [線上ID]

網頁更改：登入 PSN 帳戶後，進入「PSN 個人資料」，接下「線上 ID」旁的「編輯」則可更改

每個 ID 都必須介於3至16個字元之間，以字母為開首，可使用英文﹑數字﹑字號（-）和底線（_）。改名後 30 天內，新 ID 旁會顯示舊有的 ID，方便朋友知道你改了新名字。筆者嘗試了幾個 ID，「Sony」和粗鄙字眼當然不能使用，但香港網絡上的有趣諧音用語能夠通過，連「Xbox」也沒有問題。大家可以發揮創意，利用一個免費改名的機會，想出一個比十多年前申請的那個，更加有趣或代表性的名字。

改線上 ID 存在問題？

很多玩家（筆者也是）認為，只是一個更改線上 ID 的技術，為什麼要到系統推出至今才正式推出。經 SIE 的解釋才了解到，原來更改 ID 後會引發出不同問題，包括不影響遊戲運行的輕微問題，甚至是失去虛擬貨幣、紀錄、獎盃等大問題。技術上只有 2018 年 4 月 1 日之後發售的遊戲才有考慮到改 ID 的問題，因此，這個時間點以後推出的遊戲，以及大部分在此之前發售和較為熱門的遊戲將會完全支援改名功能。其他遊戲將會因為改名而出現不同程度的問題，例如《LittleBigPlanet 3》經官方測試後發現有重大問題。

玩家改名前可以按此參考官方測試列表

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