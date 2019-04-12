復仇者全員銅鑼灣晒冷！打卡必影4.5米 Ironman 會場限定周邊即睇

萬眾期待的Marvel超級英雄電影最新作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4: Endgame）將於4月底上映，香港亦開始舉行各種宣傳活動，其中銅鑼灣利園區的復仇者4展覽就有得睇、有卡打仲有好多嘢買！

必影打卡位 4.5米Ironman & 1:1復仇者Avengers全員集結

首先介紹大家最關心的打卡位，利舞臺正門4.5米高Ironman鐵甲奇俠模型，擺出「超級英雄落地」Superhero landing甫士超有型，自然是必影。另外也不要錯過希慎廣場有復仇者Avengers全員以及今集復仇者的大Boss「Thanos」的1:1模型，同樣非影不可。

4.5米高Ironman邊個來都要打卡！（林卓恆攝）

復仇者全員結集！（林卓恆攝）

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+ 5 + 4 + 3

我全都要！(誤)

Q爆「黏土人」萌殺Thanos 復仇者變黃金聖鬥士

除了造型迫真的1:6模型外，會場還展出了大量復仇者系列的Q版公仔；當然和日本的「黏土人」品牌沒有關係，而是「Cosbaby」出品，不過可愛程度絕對不輸蝕（個人而言覺得Q版公仔比1:6還要吸引）。尤其是Captain Marvel連貓貓Goose一盒兩件、蟻俠和黃蜂女也同盒附送「縮小版」的2cm迷你模型，盡見心思。另外還有會場限定的「黃金聖鬥士」版本，真的非常金，買返兩三隻「放喺廳度閃閃吓」，應該會十分有趣，有興趣就要快點去搶購啦。

黃金閃閃版本好搶眼！（林卓恆攝）

可唔可以只要隻貓唔要驚奇隊長？（林卓恆攝）

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各1:6模型展出 Pop-up store大量周邊精品選擇

會場也展示了大量Hot Toys即將推出的Avenger復仇者1:6模型，其中「鷹眼」Hawkeye以及「戰爭機器War Machine兩款更已開放預訂。鷹眼今次換衫歸來新Look型到爆，點都要買返隻鎮宅啦。而同樣設於希慎地下的Pop-up Store更是有超多精品和周邊選擇，荷包君又要大出血了。

焦點HOTTOYS人偶！（林卓恆攝）

+ 8 + 7 + 6

周邊精品很多都十分吸引，例如這個7合1咕臣，最有趣是每一粒都可以獨立拆出來，想點玩都得。另外也推薦燈箱，不論掛牆還是座枱都非常型格。

+ 10 + 9 + 8

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