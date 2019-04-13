【佛心任天堂】失落的龍絆將更新　抽蛋池移除龍輝護符再送石補償

任天堂聯同Cygames的手機遊戲【失落的龍絆Dragalia Lost】公布更新，將會對抽蛋（召喚）獎池大改，令一直令人垢病的東西消失：

失落的龍絆公布將會在4月26日維護後的更新，調整召喚（抽蛋）獎池，雖然5星的機率不變，但把當中抽中「龍輝護符」的機會變成零，將會在獎池移除所有的龍輝護符，換句話說不會再出彩虹光然後「中伏」。

像圖中令人憤怒的情況，將不再出現

而日後取得龍輝護符的方法，除了活動會送的之外，原本抽池中的強力護符，未來將會變為用覺醒之露在商店換取。需要的數量將會隨著該護符的更換次數而增加，亦追加在任務中能以較低的機率直接掉落取得。此外抽中重覆4~5星角色及出售4～5星龍族時取得的覺醒之露亦大幅向上調整，更會補償給之前已重覆抽中或已賣出星龍族之玩家。而配合是次變更，所有玩家亦將在4月26日取得4500石及2萬5000覺醒之露作為補償，佛心大改之餘還要送大禮，Nice。

官方更新內容

任天堂早前已表示過旗下的手機遊戲主要是用來宣傳之用，不是賺錢為主，也不希望玩家「課太多」。而龍絆此更新更證明任天堂真的坐言起行，獎池剩下角色及龍族都是較有用之物，「闇鍋」程度大幅降低。此外龍絆亦同時公告將於4月26日，舉行與任天堂另一款大熱作品《FIRE EMBLEM HEROES》的合作活動，實際內容尚未知道，但也期待能為龍絆重新帶來人氣。

火紋Heroes 及龍絆兩大任天堂手機遊戲合作，不知玩法是怎樣呢

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