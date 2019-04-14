日本收藏家分享31張激罕Pokemon遊戲卡　驚世天價值幾錢？

遊戲動漫
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【精靈寶可夢／寵物小精靈／Pokemon】因着近年Pokemon Go、Pokemon Let's Go遊戲熱潮，推出逾21年的Pokemon集換式遊戲卡經歷多版多代，重新獲得大眾注目。據截至2018年3月的官方資料指出，Pokemon對戰卡已在全球74個國家和地區售出超過257億張。去年有美國人將珍藏17年的整套初代遊戲卡拿去美國當舖典當，專家即場鑑定其價值可達38萬美元以上（近300萬港元）。最近，日本Pokemon遊戲卡收藏家高橋（Yoshiharu Takahashi）獲日本綜藝節目《開運鑑定團》邀請分享其31張超級極度罕有的紙牌珍藏。由於這些「鬼罕」卡牌多是非公開售賣的大賽獎品，經專家鑑定後，合共總值驚！天！動！地！

收藏家高橋（Yoshiharu Takahashi）擁有全日本甚至全世界最「激罕」、「鬼罕」的31張Pokemon遊戲卡。在東京電視台新近一集古董鑑定綜藝節目《開運鑑定團》上，高橋分享並介紹這些有錢都未必買到的超珍稀卡牌。當中好多都是極限量、甚至只此一張的宣傳品Promo或獎品，是官方頒發給某些比賽的勝出者／冠軍得主。

綜合節目嘉賓、遊戲卡專門店老闆「佐藤裕也」的專業鑑定分析，以下是高橋珍藏中的最重點單品：

袋獸（ガルーラ Kangaskhan）
無色屬性小精靈卡。1998年5月於日本舉行的Pokemon遊戲卡「親子大賽」勝出隊伍獎品。只有日文版，上有最原始的Pokemon TCG符號，屬珍稀中之珍稀品。大賽要求親子組隊，一卡組分兩份，父母用一半，孩子用另一半跟競爭對手作賽。為數不多的限量Promo，僅作獎勵頒予取得一定勝仗的親子隊伍。高橋一人獨佔4張，總值天文數字。

幸運運動場（ラッキースタジアム Lucky Stadium）沙灘版
場館卡，為Neo Destiny（日版名：闇、そして光へ）擴展包部份。高橋在節目中展示幾張「幸運運動場」（Lucky Stadium）卡，是在2000年舉行的日本全國錦標賽（也是全球錦標賽資格賽）中，大會送給參賽者的紀念品。但其中一張「海灘版」僅頒發給勝出者，至為罕有。當年8月，具海外參賽資格的勝出者還獲邀到夏威夷一遊，參加26至27日舉行之熱帶錦標賽。

勝利寶珠／勝利戒指（勝利のオーブ Victory Orb / 勝利のリング Victory Ring）
兩張訓練員卡，皆由大會頒給2003年日本全國賽的勝出者使用。勝利寶珠為夏季賽頭三名獎品，估計有153張。勝利戒指為春季賽頭三名獎品，估計有189張。高橋所收藏的勝利戒指卡原為其兒子「高橋朗郁」所有，朗郁曾在關東大會創下21連勝紀錄。

立方獸（ポリゴン Porygon）Fan Club Promo／伊貝（イーブイ Eevee​）Fan Club Promo
會員限定的無色屬性小精靈卡。僅給予2000年（4月至12月底）加入日本Pokemon Card Fan Club的人士。玩家必須獲得總共700點GET積分方可贏得立方獸卡（高橋獨佔5張）；伊貝卡則500點GET積分便可擁有（高橋獨佔3張）。立方獸卡只有日文版；伊貝卡則曾推出英文版，不過插圖跟日版的不同。

訓練員認證卡（カードトレーナー認定証 Trainer Certification Card）
會員限定的訓練員卡（高橋獨佔4張）。僅給予那些在1999至2000年間參加「Grand Party」比賽、加入了日本Pokemon Card Fan Club的人士。

第2名訓練員（No.2 Trainer）／第1名訓練員（No.1 Trainer）
物品卡，官方錦標賽Promo。由大會頒給全日本錦標賽的勝出者，卡上印有獲獎者名字。高橋收藏的都是本為其兒子「高橋朗郁」所有，No.2為朗郁於地區賽（東北大會）所得；No.1則為朗郁於全國賽「日本一決定戰入賞」中所得。

閃耀噴火龍／噴火龍Crystal Type
這兩張噴火龍卡，初版發布後也有定期推出，仍深受玩家追捧。「閃耀噴火龍」為火屬性閃耀小精靈卡，屬Neo Destiny（日版名：闇、そして光へ）擴展包部份；此卡的圖鑑資料來自Gameboy Color「銀帶」。「噴火龍Crystal Type」為無色屬性Stage 2（2進化）小精靈卡，屬Skyridge（日版名：裂けた大地 / 神秘なる山）擴展包部份。

點擊放大Pokemon卡圖片：

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既然高橋的卡牌張張都是一張難求，那總值多少？即看以下節目片段揭曉！

經專家團隊鑑定後，高橋擁有的31張激罕Pokemon遊戲卡，總值768萬5千日元（約港幣53萬8千元）！專家佐藤揀出的最罕有珍品，分別價值如下：

袋獸（ガルーラ Kangaskhan）：120萬日元（約港幣8.4萬元

幸運運動場（ラッキースタジアム Lucky Stadium）沙灘版：100萬日元（約港幣7萬元

勝利寶珠（勝利のオーブ Victory Orb）：50萬日元（約港幣3.5萬元

勝利戒指（ 勝利のリング Victory Ring）：30萬日元（約港幣2.1萬元

立方獸（ポリゴン Porygon）Fan Club Promo：6萬日元（約港幣4.2千元

伊貝（イーブイ Eevee​）Fan Club Promo：9萬日元（約港幣6.3千元

訓練員認證卡（カードトレーナー認定証 Trainer Certification Card）：4萬日元（約港幣2.8千元

第2名訓練員：15萬日元（約港幣1萬元

第1名訓練員：10萬日元（約港幣7千元

閃耀噴火龍：6萬日元（約港幣4.2千元

噴火龍Crystal Type：4萬日元（約港幣2.8千元

53萬港元絕非小數目，已可充當香港某些一、兩百呎蝸居單位大約三份一首期了。日本網民對於高橋令人難以置信的收藏品，以及更難以置信的價值，都紛紛留言驚嘆。有人表示從不知道Pokemon遊戲卡如此值錢。有人驚訝親子比賽宣傳品都可以炒到天價。有人「突然覺得」要檢查父母家中的壁櫥尋回至寶。有人則後悔幾年前扔掉所有Pokemon遊戲卡，現在不知如何是好。

或者你現在還收藏的Pokemon卡可以幫你畀首期。不過對於一些朋友，童年的快樂回憶比起層樓也許更加珍貴？

《開運鑑定團》Youtube影片：

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