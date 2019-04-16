【黃心穎許志安】PS4新綠色手掣累馬國明趟著也中槍？

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【黃心穎 馬國明 安心打機】人人瘋傳黃心穎、許志安於的士上情意綿綿、疑似「偷食」片段後，PlayStation HK Facebook主頁於4月16日亦趁機「抽水」，推復活節買機優惠，而宣傳手法似有弦外之音！

PlayStation HK Facebook專頁於4月16日推廣其復活節買機優惠時，有意無意地在宣傳當中新PS4手掣 / DualShock 4手掣中，引用以下文字：

【綠制唔怕用 🎮 最緊要夠精準！】
綠色給人自然平靜感覺🌲雨後陽光☀️希望在「明」天🙏🏻

「綠制（掣）唔怕用，最緊要夠精準」與網民時下流行的一句「綠帽唔怕戴，最緊要除得快」倒有幾分相似，綠色的意義當然對網民來說更有深層意義；但一句並不足以引證其「抽水」行為，另外的兩句：「🌲雨後陽光☀️希望在「明」天🙏🏻」就直指許志安的首本名曲《雨後陽光》、希望在「明」天亦特意強調「明」字，亦被指與馬國明有關，這回「馬明」真是「趟著也中槍」！

PS復活節優惠

PlayStation HK專頁宣傳復活節優惠，當中手掣推出新顏色「高山綠」， 為DUALSHOCK 4 無線控制器 (CUH-ZCT2系列），售價HK$498。

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