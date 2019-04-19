【全境封鎖2 / The Division 2】Ubisoft年度大作《The Division 2》（全境封鎖2）在推出前強調會加入支援最多8人組隊的RAID公會副本任務，加強遊戲趣味及放寬組隊限制，原本RAID任務確定於4月25日推出，但Ubisoft突然公告包括這任務的大型更新將會延期推出！

《The Division 2》（全境封鎖2）中Ubisoft自開放首個大型任務：潮汐盆地（Tidal Bisan）後，遊戲中的行動基地（白宮）外的直升機坪已開放，成為玩家期待已久的RAID 8人副本任務「黑暗時刻行動」的入口，只是等待官方開放就可以進入，與同戰隊（公會）中的8人合作與更強大的敵方勢力作戰，打寶及賺取更多經驗值、武器武裝！

押後至5月推出

可惜，《全境封鎖2》遊戲官方日前突然宣布推遲遊戲更新，Ubisoft表示「為了微調遊戲的平衡性」，原定4月25日正式推出包括8人RAID副本「黑暗時刻行動」的「版本更新 3」將推遲至 5 月才能正式推出；Ubisoft進一步解釋，8人RAID副本「黑暗時刻行動」是現時《The Division 2》中最大挑戰，希望正式加入8人RAID副本前改善PvE及PvP大量平衡性改動，並需要時間進行測試及繼續收集意見。而《全境封鎖2》的版本更新 3測試將會設立公開測試伺服器（PTS），分階段進行PC版本的先行公測，但不會開放8人RAID副本；官方將另行公布PC新版本測試的開放時間。

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