【玩食物系列】玩家用意粉整PC主機　硬件運作竟順暢無阻？

PC 玩家為了追求最佳的遊戲體驗，時常會花點心思自行組裝電腦，設法用最為恰當的成本達到最好的效能，不過也有人是專注於外觀上的表現，除了注重電腦效能外，也會追求電腦造形的呈現風格，甚至是把一些常見的電器直接改裝成電腦。這類電腦創作一直以來都有不少玩家在挑戰，而近期最受關注的作品便是一台義大利麵電腦主機。

上方的客製化電腦為 YouTuber Laplanet Arts 的作品，妻子開玩笑問為何不嘗試用義大利麵試著做一台電腦後便讓他起了興趣，便將一台控螢幕嚴重損毀的 ASUS 筆記型電腦廢物利用，拆下各個配件後再用義大利麵和熱熔膠將其密合，還上了點配色讓其看起來更加可口（？）。

該台電腦是以觀看網路串流影片作為主要目的，但 Laplanet Arts 除了觀看影片外也試了競技遊戲《Rocket League》來進行測試，而就其結果來看硬體運作的部分都沒什麼問題，反而是軟體運行部分因為 Windows 更新等問題而出現各種音效或是撥放故障，在百般嘗試下最後還是把它放進了鍋裡直接煮了。

至於好不好吃嘛...就交給各位去想像或嘗試了（？）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁