專訪肥仔搪膠Baby Chunk創作單位JimDreams：點解咁L肥？

杜汶澤網上直播《Genius Bar》未開始前，會不斷播香港Rapper JB的歌《點解咁L肥》、歌詞出奇洗腦。我自己也很好奇，香港品牌JimDreams的搪膠公仔Chunk，明明痴肥體型，卻有種令人非買不可的魔力？即刻跟設計師Jim Chan傾傾。

為何搪膠公仔的確是愈肥愈受歡迎，Molly是有小肚腩的可愛妹頭、大豆芽水產的鮪魚先輩、玩具跟設計師Chino都一樣巨型；JimDreams的搪膠公仔Chunk，則是一隻撐爆tee曬胃腩、鼻孔上有個「鼻涕波」的半睡半醒死肥仔，令我想起「三非」肥仔肖友懷隻tee上面一句Eat Sleep Recycle。

訪問當日，JimDreams跟Toy Station合辦活動，發售金屬色的快餐主題肥佬「Ronald Chunk」。（鍾世傑 攝）

今次見Jim Chan，地點其實是一次offline的fans活動，一班愛好肥仔的同好，集合在荃灣地鐵站左近，一家出名多搪膠display的餐廳SammI Cafe，當日會發售一款金屬色的快餐主題肥佬「Ronald Chunk」。Jim跟單位Toy Station不想每次活動都是排隊、買完就簽名走人，今次活動更包括一set 漢堡包、汽水餐，吃了就可以加錢再買一款Mini版快餐店色Baby Chunk，最後還有抽獎，非常開心。

食餐飯，買玩具，一樂也。（JimChan提供圖片）

Jim回想起當初是如何創作快餐店主題系列Ronald Chunk：「有一次Eric So跟T8專門店搞了一個迷你展（見下圖），幾個artist都用快餐主題做搪膠。我自己都希望大家多關心文化，而不要一頭煙去追趕潮流速食文化。」提到速食，自然就想到快餐，有一些經典角色已經入了人類的腦袋和骨髓，我想，這正是Eric So、Jim Chan一班artist用Ronald Chunk點出速食文化主題的原因。

Jim Dreams的一套沉睡痴肥快餐仔，那身型有點玄外之音。(@jimdreams) (鍾世傑 攝)

4款快餐主題Chunk，有小飛釘、神偷、Donald以及未推出的Isaac。（鍾世傑 攝）

+ 6 + 5 + 4

Jim Chan為人好nice，不過創作人也不一定習慣對鏡頭，拍照時他表現得有點「老尷」，但最終都被筆者迫他給的邊吃邊拍，多謝Jim。（鍾世傑 攝） 肥仔Chunk靈感來自朋友 問到本身身型細粒的創作者Jim Chan，他解釋了肥仔的起源：「我自己有個朋友，真係咁樣身材，佢完全唔介意自己肥，在街上都照樣曬肚腩，我覺得好正。有次佢去完泰國返來，整咗個鏟青小辮子頭，就成為我其中一張畫作既model，亦成為我首隻立體作品－－肥仔的original版本。」 Jim沒甚麼很偉大的理論，只想在公仔的身型上反映一班兄弟的生活態度：最想食飽就瞓、瞓醒就玩；而鼻上的鼻涕波代表他們在發夢，追夢。的確，做人冇夢想，就跟咸魚沒分別了。

藍色肌膚給他的意義

Jim又提到，不少人問為何肥仔Chunk皮膚是藍色的，原來不是因為《阿凡達》，他表示創作如果一定要跟足真實就沒想像空間：「我住長州，平日最鍾意望下天望下海，一片藍色令我好舒服，所以就揀用藍色，就係咁簡單。」

2016年的首款Original Color Chunk，其實我也很奇怪，為何沒有人去問問Hulk為何要變綠色而不是藍色？（鍾世傑 攝）

+ 15 + 14 + 13

筆者自己也認為，搪膠最重要還是造型夠趣，有時是先雕了一件作品，再發現當中細節可以表達出一點小訊息，或從用色選擇中帶出一點點做人態，與其說創作人像「廣告佬」後期度橋，不如說故事是一邊創作一邊去圓滿，很多時不必過度放大。

玩家Alan最喜歡Chunk肥肥地跟自己身型有點像，尤其是迷你版Baby Chunk，好可愛。（鍾世傑 攝） 玩家Alex：「迷你版Baby Chunk已引發收藏熱潮！」 Alex表示喜歡Chunk是因為隻搞笑，身型又似自己，但真正令佢迷上的是UNBOX生產的盲盒抽選版Part1，當中有隻Baby Chunk，可愛到crazy，他說：「網上已經有很多人只儲肥仔，百幾隻咁買。」又原來，Chunk是由Jim自己一手一腳雕製，而Baby Chunk是他跟生產商Unbox合作，再由泰國設計師Too Natthapong負責將角色Q版化，不過Jim都有自己決定配色，以及負責手油限定版。 Alan作為Chunk的儲家，表示很期待接下來泰國玩具展，因為正式由Jim自己雕的BB版Chubbi Chunk將會面世：「BB終有一日要自立，我覺得好有意思。」

在接下來泰國玩具展，Jim會在UNBOX攤位賣圖右下的黑白版Baby Chunk。（鍾世傑 攝）

留意這款新的Chubbi Chunk！即將在5月泰國玩具展推出。（鍾世傑 攝）

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