Final Fantasy VII Remake推出無期　 SE出影像原聲碟有聲畫送mp3

《最終幻想VII》將於7月推出《FINAL FANTASY VII ORIGINAL SOUNDTRACK REVIVAL DISC》原聲配樂藍光影碟，同時以聽覺與視覺回味FF7。

《Final Fantasy VII Remake》仍在招募人手製作，還是不要太抱期待，反而SE將於7月推出一張《FINAL FANTASY VII ORIGINAL SOUNDTRACK REVIVAL DISC》原聲影碟，沒錯它是一限藍光碟，85首經典配樂，將連同原版遊戲畫面送上。而藍光碟內會再送全數樂曲的MP3 file，可供抄錄到電話慢慢回味。

SE表示這光碟會用上藍光中專為音樂而設的「BDM」格式，保持有高畫質以及96kHz/24bit高質音源。但究竟PS1年代的畫面可以有幾高清呢？

這張經典CD版Final Fantasy VII原聲大碟，你是否已經擁有？

SE表示這光碟會用上藍光中專為音樂而設的「BDM」格式，保持有高畫質以及96kHz/24bit高質音源。（部份因音源所限，並不是96kHz/24bit格式）現時可於SE的網店，Sony Music日本網店訂購，但對香港用家來說，最方便都是去日本Amazon訂貨，直接寄香港，配時訂還有初回特典postcard送。

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SQ E-SHOP連結

Sony Music連結

現時可以SE e-SHOP以及Sony music網店購買。

忍不了可以先聽YouTube止痕

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