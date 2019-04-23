網絡恐佈漫畫《看得見的女孩》爆紅出單行本　靈異廣告板嚇死人？

日本漫畫家「泉朝樹」自去年9月開始於Twitter等平台連載《看得見的女孩》（見える子ちゃん），平地一聲雷躍升為最多人關注的網絡漫畫家之一。以「面如死灰」的女高中生每日面對靈體「亂入」的生活展開，這齣恐怖喜劇火紅火綠，瀏覽數以萬計（單是Twitter第一話連載已累積16萬個Like），如今終於有實體化機會，獲角川出版第一期單行本。只是有人驚見書店的等身廣告看板居然真的吸引了「污糟嘢」出現！到底是真是假？

日本沖繩出身的網絡漫畫家泉朝樹，絕對是平成末年最後奇葩。儘管畫功紮實可觀卻幾乎名不經傳，只在Square Enix雙週刊上連載過兩期作品《GEMINI-ジェミニ-》（2015年7月刊登）。去年9月起於其Twitter（@izumi000）連載恐怖搞笑漫畫《看得見的女孩》（見える子ちゃん），泉朝樹奇蹟爆紅，其追隨者已超過14萬人。

《看得見的女孩》由一個高女中生某日放學落雨等巴士無端端「見鬼」展開。或者那靈體出現得太突然，令她腦筋Load唔切，女主角即時反應是「木無表情」—— 以為自己眼花，隻鬼卻沒有因抹眼而消失，女主角才識得驚。（泉朝樹Twitter）

故事由秀色可餐的JK（高女中生）女主角某日放學落雨等巴士無端端「見鬼」展開。或者那靈體出現得太突然，令她腦筋Load唔切，女主角即時反應竟是「木無表情」—— 當她以為自己眼花時，隻鬼卻沒有因抹眼而消失，女主角才識得驚，嚇到「標尿」！

沒想到巴士站只是惡夢開始。心有餘悸的她回到家中，眾多不明來歷而又異常地畸形核突的孤魂野鬼已「久候恭迎」。廁所又有、被竇又有，女主角亦以一貫「面癱」Poker Face應對。然而那是故作冷靜、自欺欺人的表情，她心中實際上驚到想死，卻欲哭不能。

不論鬼怪如何亂入、外形有幾核突，女主角仍可扮吹沙入眼，保持一臉淡然Cool到爆（實則驚到就來休克）：

《看得見的女孩》結合「日常系」和「恐怖」的元素，初頭氣氛和處境確是營造得出色又陰森，頗得人驚。然而女主角這奇妙的「體質」配合極具「反差萌」的平淡反應（見到恐怖肉酸冤靈，仍死都要扮泰然），成為故事其中一個Running Gag，令人怕得來又覺得好好笑。

當然只有JK女主角一個人獨自見鬼，故仔很快無貨賣，於是作者便加入女主角學校中的死黨，天然呆的巨乳JK。這女孩沒有陰陽眼，只是跟女主角一樣惹鬼（尤其是愛非禮的鹹濕鬼），令女主角要不停為她擔心、乾着急，當時人卻懵然不知，弄出大量錯摸笑話。

第9話部份內容，去七仔買關東煮都撞到鬼（來源：泉朝木樹Twitter）：

+ 4 + 3 + 2

我想這位「看得見的JK」後來的面如死灰，相信是見鬼見到麻木、逐漸習以為常了吧。既然醫治不了陰陽眼怪病，這能力竟漸漸變成了她分辨好人壞人的工具。9期故事內容變得多元化，除驚慄搞笑外竟也有令人爽快的，以及帶有「洋蔥」（ ！？）之類出人意表橋段的溫馨小篇章。因此在4月22日，好評如潮的《看得見的女孩》經角川正式出版首期單行本，除了在網上現有的故事更附送若干番外篇！只是封面繪圖的JK一雙害怕大眼也太可愛，楚楚可憐，跟漫畫中的冷艷形象似乎有點不符。

看得見的女孩》經角川正式出版首期單行本！封面繪圖的JK一雙害怕大眼也太可愛，楚楚可憐，跟漫畫中的冷艷形象似乎有點不符。（Amazon.jp）

橫濱站的西口的「漫畫王國」展出《看得見的女孩》等身廣告看板，為符合故事設定，竟真的藏了隻鬼在其中？（泉朝樹Twitter）

橫濱站的西口的「漫畫王國」展出《看得見的女孩》等身廣告看板，為符合故事設定，竟真的藏了隻鬼在其中？其實只是特製Hologram的影像，讀者必須以特定角度才可看見看板中JK背後的「不明靈界生物」。看看泉朝樹老師親自拍的影片就明白：

《看得見的女孩》單行本出中文版的機會應該好細。要支持正版的讀者除了Follow作者Twitter、Pixiv及Fanbox外，也可到第三方平台如Comic Walker和ニコニコ漫畫追看。

《看得見的女孩》單行本 內附 美少女主角福利賀圖：

泉朝樹老師舊作《GEMINI-ジェミニ-》中的細緻異形：

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