網絡恐佈漫畫《看得見的女孩》爆紅出單行本　靈異廣告板嚇死人？

日本漫畫家「泉朝樹」自去年9月開始於Twitter等平台連載《看得見的女孩》（見える子ちゃん），平地一聲雷躍升為最多人關注的網絡漫畫家之一。以「面如死灰」的女高中生每日面對靈體「亂入」的生活展開，這齣恐怖喜劇火紅火綠，瀏覽數以萬計（單是Twitter第一話連載已累積16萬個Like），如今終於有實體化機會，獲角川出版第一期單行本。只是有人驚見書店的等身廣告看板居然真的吸引了「污糟嘢」出現！到底是真是假？
日本沖繩出身的網絡漫畫家泉朝樹，絕對是平成末年最後奇葩。儘管畫功紮實可觀卻幾乎名不經傳，只在Square Enix雙週刊上連載過兩期作品《GEMINI-ジェミニ-》（2015年7月刊登）。去年9月起於其Twitter（@izumi000）連載恐怖搞笑漫畫《看得見的女孩》（見える子ちゃん），泉朝樹奇蹟爆紅，其追隨者已超過14萬人。
《看得見的女孩》由一個高女中生某日放學落雨等巴士無端端「見鬼」展開。或者那靈體出現得太突然，令她腦筋Load唔切，女主角即時反應是「木無表情」—— 以為自己眼花，隻鬼卻沒有因抹眼而消失，女主角才識得驚。（泉朝樹Twitter）
故事由秀色可餐的JK（高女中生）女主角某日放學落雨等巴士無端端「見鬼」展開。或者那靈體出現得太突然，令她腦筋Load唔切，女主角即時反應竟是「木無表情」—— 當她以為自己眼花時，隻鬼卻沒有因抹眼而消失，女主角才識得驚，嚇到「標尿」！
沒想到巴士站只是惡夢開始。心有餘悸的她回到家中，眾多不明來歷而又異常地畸形核突的孤魂野鬼已「久候恭迎」。廁所又有、被竇又有，女主角亦以一貫「面癱」Poker Face應對。然而那是故作冷靜、自欺欺人的表情，她心中實際上驚到想死，卻欲哭不能。
不論鬼怪如何亂入、外形有幾核突，女主角仍可扮吹沙入眼，保持一臉淡然Cool到爆（實則驚到就來休克）：
《看得見的女孩》結合「日常系」和「恐怖」的元素，初頭氣氛和處境確是營造得出色又陰森，頗得人驚。然而女主角這奇妙的「體質」配合極具「反差萌」的平淡反應（見到恐怖肉酸冤靈，仍死都要扮泰然），成為故事其中一個Running Gag，令人怕得來又覺得好好笑。
當然只有JK女主角一個人獨自見鬼，故仔很快無貨賣，於是作者便加入女主角學校中的死黨，天然呆的巨乳JK。這女孩沒有陰陽眼，只是跟女主角一樣惹鬼（尤其是愛非禮的鹹濕鬼），令女主角要不停為她擔心、乾着急，當時人卻懵然不知，弄出大量錯摸笑話。
第9話部份內容，去七仔買關東煮都撞到鬼（來源：泉朝木樹Twitter）：
我想這位「看得見的JK」後來的面如死灰，相信是見鬼見到麻木、逐漸習以為常了吧。既然醫治不了陰陽眼怪病，這能力竟漸漸變成了她分辨好人壞人的工具。9期故事內容變得多元化，除驚慄搞笑外竟也有令人爽快的，以及帶有「洋蔥」（ ！？）之類出人意表橋段的溫馨小篇章。因此在4月22日，好評如潮的《看得見的女孩》經角川正式出版首期單行本，除了在網上現有的故事更附送若干番外篇！只是封面繪圖的JK一雙害怕大眼也太可愛，楚楚可憐，跟漫畫中的冷艷形象似乎有點不符。
看得見的女孩》經角川正式出版首期單行本！封面繪圖的JK一雙害怕大眼也太可愛，楚楚可憐，跟漫畫中的冷艷形象似乎有點不符。（Amazon.jp）
橫濱站的西口的「漫畫王國」展出《看得見的女孩》等身廣告看板，為符合故事設定，竟真的藏了隻鬼在其中？（泉朝樹Twitter）
橫濱站的西口的「漫畫王國」展出《看得見的女孩》等身廣告看板，為符合故事設定，竟真的藏了隻鬼在其中？其實只是特製Hologram的影像，讀者必須以特定角度才可看見看板中JK背後的「不明靈界生物」。看看泉朝樹老師親自拍的影片就明白：
有隣堂横浜駅西口コミック王国さんにて展示して頂いてるパネル、見る角度でヤバイのが見えたり隠れたりするお茶目パネルとなっております。あ、発売中と表記されてますが発売日は22日になります。何卒よろしくお願いいたします(΄◉◞౪◟◉｀)— 泉【見える子ちゃん単行本4/22】 (@izumi000) 2019年4月18日
見える子ちゃん1巻 amazon https://t.co/mP9sEM3bhq pic.twitter.com/KqjSYbS3Kc
《看得見的女孩》單行本出中文版的機會應該好細。要支持正版的讀者除了Follow作者Twitter、Pixiv及Fanbox外，也可到第三方平台如Comic Walker和ニコニコ漫畫追看。
《看得見的女孩》單行本 內附 美少女主角福利賀圖：
泉朝樹老師舊作《GEMINI-ジェミニ-》中的細緻異形：
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