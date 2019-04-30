貓奴必扭！Qualia樽蓋貓扭蛋樣衰卻可愛、頭頸不分圓柱樽口勁過癮

「樽蓋貓」扭蛋4月登場！貓星人頭頸融為一體，呈圓柱真的可以扭上一個水樽蓋。日本扭蛋創意層出不窮，奇譚俱樂部等廠牌推出過不少風趣幽默的動物，抽中任何一個都開心。Qualia在4月推出的「樽蓋貓」扭蛋，縮頭縮到頭頸不分，更可塞入水樽蓋。無錯的確是非常樣衰，但同時又非常得意嗰下頂癮！

有無想像過，如果樽裝水蓋都有專用的掠蓋架，設計會點樣？或者就是Qualia這套抵死啜核的樽蓋貓扭蛋。家貓們站在愛與怪的邊緣，其頭頸都變成一個個柱體，直頭有晒紋路，對應膠樽樽蓋。老老實實，套扭蛋玩得又用得，頗為適合經常丟失正在飲用的樽裝水蓋子的冒失人士呢！

Qualia樽蓋貓扭蛋一套有8款，官方強調「扭蛋不附送樽蓋」。

將貓星人變成水樽樽蓋的意念的確好奇妙，但牠們的確是種刁鑽古怪的動物。畢竟平日上社交網絡SNS都看到很多「貓星人是液體」之類的Meme，或貓奴拍攝主子日常生活的紀錄片，見識到貓科的身體形狀柔軟靈活，容易改變（相對人類而言）。因此，貓貓頭臉看來像被壓路機壓扁、活活塞入罐子或樽口亦非絕無可能，可能牠們見到人類驚訝反應時，會心裡自豪暗忖：This isn't even my final form.

Qualia樽蓋貓扭蛋棕白貓。

不論如何，Qualia樽蓋貓扭蛋一套8隻，每款都有不同的逼真家貓毛色：印花布、黑、白、黑白、橙色虎斑、乳牛、棕白和銀虎斑。每隻都可扭上一個樽蓋（官方強調扭蛋不附送蓋子），縮頭縮到好似個環像被人狠狠打了一拳，但牠們個貓樣還是有分別：有4隻的造形是白癡式開口伸脷，猶如智障。如果扭中了，當真哭笑不得。

Qualia樽蓋貓扭蛋印花布貓。

瓶蓋貓在日本已經有得扭，每隻300日元（約港幣21元），希望香港有代理吧。如果你是貓奴或動物的朋友，喜歡這些古怪可愛的貓咪裝扮你Office或家中枱面，一定要看看Twitter玩具師將網上Meme動物整成玩具；還有，你正有養貓的話，不妨紙箱以外再給你主子選擇一個五星級的家。

Qualia樽蓋貓扭蛋在日本已有得扭，每隻約20元港幣，做手信一流。

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