UNIQLO五月新動漫UT　幽白我英銀魂犬夜十多聯乘　男女大小通吃

UNIQLO今年春夏季推出大量ACG聯乘Tee，向廣大宅民吸金。動漫支線「MANGA UT（漫畫UT）」延續跟漫畫雜誌《週刊少年JUMP》的合作。除再次推出熱門漫畫如《ONE PIECE》海賊王Tee外，更開展同另一雜誌《週刊少年SUNDAY》的人氣連載聯名系列，頭馬自是《名偵探柯南》。跨世代經典作品如高橋留美子的《山T女福星》、《亂馬1/2》和《犬夜叉》也出Tee，熱鬧非常！

UNIQLO與人氣動漫作品聯乘停不了，5月更是春夏季服裝單品的超級「大曬冷」。繼《機動戰士高達》GUNDAM、《街頭霸王》STREET FIGHTERS和《孖寶兄弟》SUPER MARIO後，日本UNIQLO宣佈再同14套日本人氣動漫合作推出簡約主義設計、細節卻很豐富的「MANGA UT」。除了一路聯乘開的《週刊少年JUMP》作品外，還延伸至《週刊少年SUNDAY》，加入女性向作品的新Tee。

UNIQLO五月MANGA UT：幽遊白書浦飯幽助「靈丸」。

UNIQLO 5月全新MANGA UT，涵捨動漫作品共14部，男、女及童裝Tee款卻多達48種！因此不得不分段看看，且先介紹男裝。款式《週刊少年JUMP》作品為主，打頭陣的是冨樫義博《幽遊白書》和遙遙無期的《HUNTER X HUNTER》全職獵人，相信是不少孩子和他們子孫的童年回憶！

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《週刊少年JUMP》招牌作，自是多套熱血少年王道漫畫。久保帶人《BLEACH》漂靈、岸本齊史《NARUTO疾風傳》火影忍者／狐忍，以及空知英秋《銀魂》這些15至20年歷史以上的上代經典當然不少得；而新世代王道代表、堀越耕平作品《我的英雄學院》亦再次推出MANGA UT！

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《週刊少年JUMP》台柱運動漫畫，許斐剛《新網球王子》、藤卷忠俊《黑子的籃球》和古舘春一《排球少年！！》亦推出多款男裝MANGA UT。

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女裝MANGA UT方面，首次跟《週刊少年SUNDAY》多套「女性向」漫畫作品合作。但其實個人來講覺得Print設計算是中性，男女仔著都好睇，不少款式精美到直頭想佢出埋男裝！

高橋留美子算是創作力長青的漫畫家，代表作《山T女福星》（福星小子）、《亂馬1/2》和《犬夜叉》都深入民心，因着可愛又唯美的畫風，近年成為網上Future Funk藝術和音樂的追捧元素。上面這件《山T女福星》MANGA UT便很Future Funk。

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青山剛昌《名偵探柯南》是日本推理漫畫代表，女性擁躉不少（應該話男女老幼通殺吧）。今次首次推出女裝MANGA UT便有6款，細節有趣。

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童裝部則有《BORUTO博人傳-火影新世代》（慕留人傳／螺釘傳）、《我的英雄學院》和《名偵探柯南》三作的Tee款。

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UNIQLO今批5月新MANGA UT男、女裝售價每件990日元（未含稅，約港幣70元）；童裝則賣790日元（未含稅，約港幣55元）一件，仍舊抵玩。日本預定發售日期為5月27日，香港UNIQLO照慣例會同期甚至略早於日本發售，動漫迷要留意了。

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