眾籌大收！18禁HGAME《Subverse》科幻人外重口味似Mass Effect

傳統18禁HGAME在日本越來越式微，不過在另一邊Steam平台就越做越旺。最近一間製作精美18禁3D動畫的海外團隊FOW Studio更嘗試進軍遊戲界，眾籌集資大作級的HGAME，沒想到超標十幾倍大收。

曾製作過像盜墓者蘿拉、忍者外傳、DOA、Nier Automata、攻殼等同人3D情色動畫的FOW Studio，於Kickstarter集資欲製作高質素的3D HGAME《Subverse》。原本目標只為13萬美金，沒想到執筆時已超標達到200萬美金，在期限完結前還火速上升中。

集資超標十多倍，應該很快突破2百萬美金

《Subverse》遊戲極有知名作《MASS EFFECT》（質量效應）的風格，玩的是Sci-Fi科幻舞台，主角作為船長Captain of the Mary Celeste，穿梭宇宙為人類而戰，就連版圖畫面亦都極像MASS EFFECT 2。不過遊戲並非TPS，《Subverse》採用了STG（彈幕射擊）再加戰略RPG（像XCOM）的玩法，提供升級、裝備、打寶等具遊戲性的元素。

點圖放大更多圖片：

極像 Mass Effect 的地圖移動畫面

+ 3 + 2

而在那個重點方面，《Subverse》提供了四大「Waifus」，除了人類當然還有外星人、機械人、異種人，劇情中更加會有其他外星囡囡加入。《Subverse》開發團隊Studio FOW表示遊戲架構已基本成型，但因為想製作10章節的長編高質素遊戲，所以於Kickstarter集資，而開發團隊因極討厭抽蛋系統的關係，遊戲也不設課金賭博元素，只會有追加DLC。

Gemi是機械人助手更是Sexbot

FAQ 還表示想加中文，不過是簡體

雖然筆者也不會做BACKER（咳....咳咳….），不過看到有HGAME集資大成功確是令人意外，事實上Studio FOW本身也只曾做過Flash Game，遊戲是否好玩難預計，不過CG的部份非常熟練，應該會頗「出色」。有興趣的話可以前往Kickstarter看看，想Back來Early Access玩的話當然要夠18歲囉。

《Subverse》Kickstarter頁

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b

武博專頁：https://hk01.app.link/1Y9mbBUiqV