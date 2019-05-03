超音鼠電影Sonic造型太醜網民瘋狂改圖嘲笑　導演保證：會再修改

年底11月上映的超音鼠真人電影《超音鼠大電影》 （Sonic the Hedgehog）預告日前出爐。對於主角超音鼠Sonic的CG造型，網民大表驚嚇不安，紛紛柴台。主要批評Sonic戲中的毛髮過於細緻真實，其頭身和四肢比例亦太像真人，失去遊戲原版造型的可愛卡通感。而最恐怖、最令網民不寒而慄的是，Sonic開口竟露出兩排跟人類無異、顆顆分明的牙齒！

《超音鼠大電影》面臨出師未捷身先死的困境，網民實在頂不順Sonic的恐怖造型，很多人聲言要不是占基利（Jim Carrey）飾演反派蛋頭博士這唯一亮點存在，就不會入場支持。對於網上舖天蓋地的反對、抵制聲音以及諷刺惡搞Meme，超音鼠Sonic真人電影導演Jeff Fowler在Twitter上親自回應表示「完全收到」有關意見，承諾會跟電影公司重新設計Sonic造型，使這位經典遊戲角色盡善盡美。

點擊放大網民對《超音鼠大電影》惡搞改圖及Memes：

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Jeff Fowler發表了對於網民強烈抵制《超音鼠大電影​》的回應推文，蔚所有失望的擁躉保證，已完全收到了他們「響亮又清晰」的批評。Fowler表明Sonic的角色設計「正起變化」。「（我知道）你們不滿設計，你們想要改變，」福勒說：「這件事正在進行。派拉蒙（Paramount）和世嘉（Sega）仝人，會竭力將這位角色做到最好。」

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear... you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be... #sonicmovie #gottafixfast 🔧✌️ — Jeff Fowler (@fowltown) 2019年5月2日

自預告片曝光以來，網民對Sonic的CG設計最頂唔順、覺得最「出事」的是又長又太像真人的四肢，還有分隔太開的雙眼，至於一口粒粒分明的人類牙齒則最為嚴峻。因此，就在導演「拍心口」保證改設計前，無數超音鼠Fans已在Twitter、Tumblr和Reddit上上載發表了自己的改良設計，雖然全屬二次創作，但似乎都比官方造型順眼多了。以下是一些出眾作品：

Simply changing Sonic's eyes makes the character model look ten times more appealing! #SonicMovie pic.twitter.com/EaoMQh603U — Larry Bundy Jr (@LarryBundyJr) 2019年5月1日

Cross-referenced this with someone's tweet to give Sonic hedgehog-accurate teeth



and I daresay it actually looks kinda cute? pic.twitter.com/7wdBZhPMlv — rep 🤟❤️ (@repalec) 2019年5月1日

Left is original screenshot. Right is my rework to make #Sonic more stylized. pic.twitter.com/IhXeAZYlQI — Edward Pun (@EdwardPun1) 2019年4月30日

a bit rusty on my painting, but I tried doing a paintover of a shot from the movie trailer with Sonic's design from the games for fun pic.twitter.com/h6luDEVKWW — Aaron Hammerstrom (@virtanderson) 2019年4月30日

Tweeted my first tweet in months for this. IT HAS TO HAPPEN. I call upon all Sonic fans on Twiiter. Let's show them what we want! pic.twitter.com/kFTZSHQ3TM — Jack (@_Jackuar_) 2019年5月2日

點擊放大Fans Made Art改良Sonic造型設計圖片：

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