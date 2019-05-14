神探Pikachu 成史上最賣座遊戲真人作品　編劇話搞任天堂電影宇宙

遊戲動漫
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《神探Pikachu》在美國5月10日上映，大收5800萬美元，刷新了2001年由安祖蓮娜祖莉主演的《盜墓者羅拉》最賣座遊戲改篇真人電影紀錄，早前編劇Dan Hernandez接受訪問，表示他的最終目標是拍一部有如「任天堂聯盟 終局之戰」的真人版《大亂鬥Smah Bros.》！

不過Dan也表示，《復仇者聯盟4》是經過10多年鋪陳，每個角色都有過去、有fans，才能建成這部奇蹟一樣的作品。他認為如果要拍真人版《大亂鬥Smah Bros.》，都要學習Marvel這種鋪陳。（不能像DC那麼心急啊！）他首先會逐一改篇任天堂遊戲主角的電影，第一步是全力寫好最出色的真人版《薩爾達傳說》，接下來還有Mario、星之卡比、Star Fox等等，才能架構出「任天堂電影宇宙」。

神探Pikachu 編劇表示要真人化其他任天堂作品。

最終目標是拍真人版《大亂鬥Smah Bros.》？

任天堂電影宇宙「亂鬥者聯盟」可以拍呢批角色！（點圖放大）

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非任天堂廠大亂鬥角色 都可能客串

雖然《大亂鬥Smah Bros.》當中有其他遊戲廠的角色，但觀察到史堡匹的《挑戰者1號》都能否集結不同品牌的ACG角色似一身，可見現在版權持有人都明白遊戲的新玩法，如果Dan Hernandez主理的「任天堂電影宇宙」真有其事且有票房支持，蛇叔、阿隆在真人版《大亂鬥Smah Bros.》客串，並非完全沒有可能。

高達、回到未仔、鐵甲人同場，相信20年前並不可能力事。但史堡匹的《挑戰者1號》卻做到了，更證明以荷里活A級電影推廣作品IP，有利無害。

只要任天堂真人電影世界有票房支持，要蛇叔、阿隆在真人版《大亂鬥Smah Bros.》客串並非沒有可能。

二創fans最喜歡的庫巴公主，應該就很難出場了。

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