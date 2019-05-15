《Wanking Simulator》第三季推出　故事由自慰太大聲被投訴開始

由獨立遊戲開發商MrCiastku所開發，Ultimate Games S.A.發行的幽默開放世界動作遊戲《Wanking Simulator》預計於2019年第三季在Steam上推出。

《Wanking Simulator》是一款獨特風格的搞笑動作遊戲，玩家扮演一名叫作Winston Gay的男子，他因為自慰行為太過大聲造成整個小鎮的困擾，於是小鎮的居民決定報警把他的房子給拆了，一夜之間沒有住處的主角決定採取報復行動，對這個Gay Bay鎮大肆破壞。

玩家要運用Winston Gay獨有的自慰技能，主要目標將是在被執法部門抓住之前，盡可能多地摧毀東西或攻擊鎮上的人們。他還有可能使用各種超能力，例如削弱重力和遠端傳輸等等。遊戲的開發商表示這個企劃是基於荒謬搞笑而誕生的，雖然自慰話題有所爭議，但在遊戲中不會看到任何生殖器和液體，單純讓玩家體會本能破壞以及各種搞笑動作。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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