【Monster Hunter World】攻略：歷戰王滅盡龍　戰紋γ防具評價

《Monster Hunter World 魔物獵人世界》的封面魔物滅盡龍終於出歷戰王版，其難度極之惡打的，而戰勝後同樣可取得歷戰王的票卷，可製作「戰紋γ」防具及生產RYU的外觀裝備，以下看看這防具怎樣：

歷戰王滅盡龍 戰紋γ防具：



戰紋γ的技能同原版有點相似，分別有耐力急速回復、挑戰者、精神抖擻、攻擊，另外亦有破壞王。其組合技能同原裝一樣，為3件開出來的「加速再生」，在時下以客製回復的武器前題下，加上加速再生是要打幾下才回復一下，此組合技能可以說是雞肋級，並無必要刻意組出來。而在獨立看每件裝備方面，戰紋γ每一件的技能加洞數都有7~8的數值，非常優秀。當中尤其以鎧甲及護腿最有亮點，鎧甲是是首次出現的3/2/1洞全餐，而護腿就有3級攻擊及兩個2洞。

（遊戲截圖）

各部位資料/技能/洞數：

+ 6 + 5 + 4

騰龍套裝配戰紋γ腳



不少會心系的近戰武器都依賴騰龍套裝的達人藝，谷高會心令武器長期維持白斬，主流都是以四件騰龍α配上盛裝頭飾α。不過盛裝頭飾α是感謝祭的裝備，相信不少回鍋獵人都未必有，而今次帶來的戰紋γ就作為互換，改為戰紋護腿配四件騰龍，兩者相差無幾。

（遊戲截圖）

彈丸節約配戰紋γ身



隨著歷戰王冥燈及帝皇色武器的推出，輕弩及重弩的彈丸節約又回到3件冥燈幽火γ的組合。當中頭/手/腰/腳選3件後，亦可配上有精神抖擻及齊全洞數的戰紋γ鎧甲，對弩系實用之餘，亦增加面對不同場合的靈活度。

（遊戲截圖）