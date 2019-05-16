《生死格鬥：沙灘排球維納斯假期》DOA XVV 新角色露娜試玩評測

《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》（DOA XVV）已於 4 月 10 日正式在 Steam 上架，玩家可以免費在 Steam 上遊玩到這隻 DOA 紳士之作。而推出逾一個月後，遊戲也迎來第一位新角色「露娜」。

奇怪可愛的露娜

和其他已有的角色不同，新角色露娜並沒有在《生死格鬥》中出現的原創角色。露娜以淡粉紅短髮登場，外表乍看已相當可愛和平易近人。不過性格美麗的外表大相逕庭，最喜歡的食品是烤蕃薯，而且進食時會展現出誇張的表情，露娜好像食多少烤蕃薯也不會飽似的。她日常在小島上經常有發呆和放鬆的時間，露娜會擺出奇怪又難以想像的動作，古怪的性格更能突顯出她的可愛，紳士們對她應該愛不釋手。

新角色「露娜」（《DOA XVV》遊戲截圖）

露娜招募方法

《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》是一款免費下載的商城制遊戲，和一般的手機遊戲相似，消耗體力的同時，要花費時間經營和培養角色。玩家想得到露娜，就要用遊戲幣抽出專屬的 SSR 泳衣，或使用「露娜星星」購買。如果太「非洲」的話，也可以使用抽來的 SR 泳衣兌換。

衣服收集

《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》和系列中其他遊戲不同，沒有硬派的動作、技巧和畫面，只突出旗下女角色最大的優點，令玩家能全程投入與「妹子」的互動和養成。當中，最吸引紳士們的應該就是「換衫衫」的環節，當然新角露娜也有大量養眼的服裝可以為她打扮。

來自月亮使者

伴隨露娜的登場，《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》也加入了全新的活動「來自月亮使者」。玩家允許玩家快速比賽來獲得更多的遊戲幣，完成遊戲後玩家還可以獲得校園風格的「死庫水」泳裝，耳環，手鐲，以及「露娜」的拍照姿勢卡牌等等。此外，活動抽泳衣可以得到「露娜星星」，用來直接兌換 SSR 露娜。挑戰活動競賽得到的銀月獎盃，更可以用來兌換「深藍學生泳衣」等不同角色的服裝。