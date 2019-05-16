《生死格鬥：沙灘排球維納斯假期》DOA XVV 新角色露娜試玩評測

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》（DOA XVV）已於 4 月 10 日正式在 Steam 上架，玩家可以免費在 Steam 上遊玩到這隻 DOA 紳士之作。而推出逾一個月後，遊戲也迎來第一位新角色「露娜」。

奇怪可愛的露娜

和其他已有的角色不同，新角色露娜並沒有在《生死格鬥》中出現的原創角色。露娜以淡粉紅短髮登場，外表乍看已相當可愛和平易近人。不過性格美麗的外表大相逕庭，最喜歡的食品是烤蕃薯，而且進食時會展現出誇張的表情，露娜好像食多少烤蕃薯也不會飽似的。她日常在小島上經常有發呆和放鬆的時間，露娜會擺出奇怪又難以想像的動作，古怪的性格更能突顯出她的可愛，紳士們對她應該愛不釋手。

新角色「露娜」（《DOA XVV》遊戲截圖）

露娜招募方法

《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》是一款免費下載的商城制遊戲，和一般的手機遊戲相似，消耗體力的同時，要花費時間經營和培養角色。玩家想得到露娜，就要用遊戲幣抽出專屬的 SSR 泳衣，或使用「露娜星星」購買。如果太「非洲」的話，也可以使用抽來的 SR 泳衣兌換。

衣服收集

《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》和系列中其他遊戲不同，沒有硬派的動作、技巧和畫面，只突出旗下女角色最大的優點，令玩家能全程投入與「妹子」的互動和養成。當中，最吸引紳士們的應該就是「換衫衫」的環節，當然新角露娜也有大量養眼的服裝可以為她打扮。

來自月亮使者

伴隨露娜的登場，《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》也加入了全新的活動「來自月亮使者」。玩家允許玩家快速比賽來獲得更多的遊戲幣，完成遊戲後玩家還可以獲得校園風格的「死庫水」泳裝，耳環，手鐲，以及「露娜」的拍照姿勢卡牌等等。此外，活動抽泳衣可以得到「露娜星星」，用來直接兌換 SSR 露娜。挑戰活動競賽得到的銀月獎盃，更可以用來兌換「深藍學生泳衣」等不同角色的服裝。

+2
Whatsapp黑客入侵背後：以色列NSO情報組織助政府監控人民？
【令和拉打1號 幪面超人Zero-One】東映已註冊「01 Rider」版權！
Pokemon小拳石成日本岩手縣大使！官方幽默妙計「P走」對腳
Powerbeats Pro美國優先玩　海外訂購遙遙無期網民話因為貿易戰？
OPPO x Gundam 高達聯乘智能手機現身 主角竟是EXIA能天使高達？
Lenovo公開全球首部摺疊螢幕ThinkPad原型　摺芒手機後有手提電腦
神探Pikachu 成史上最賣座遊戲真人作品　編劇話搞任天堂電影宇宙
【台灣三送一機票】2019 最新申請教學！6 步簡單拎走免費機票
iOS 13 不支援 iPhone 6 及 SE 升級？退役傳聞列表及分析
小米推 6 吋電子書公然挑戰 Kindle！攜帶更方便
Apple Card 實卡陸續寄出、用 iPhone 即可輕易啟動
iPhone 11 加入逆向無線充電？彭博爆料：相機功能「大躍進」
《爆釣Bar Hunter》Switch遊戲化決定！Barcode都可以變釣場？
《多啦A夢 牧場物語》Switch體驗版確定　齊用法寶養牛、耕田！
Switch《火焰之紋章／聖火降魔錄 風花雪月》怪夢引起的戰爭？
【Android清機教學】必學Google Play隱藏功能、一鍵清走無用Apps
iPhone XR 2019 年換新色　藍色、珊瑚色退役兩款新色更加搶
Ghost Recon Breakpoint 火線獵殺：絕境 NOMAD人偶 10月同步出
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。