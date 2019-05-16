《魔獸世界 WOW》8月重溫經典　公開15週年慶祝活動、典藏版內容

Blizzard宣佈《魔獸世界》經典版將於台灣時間8月27日，與全球的玩家一同重溫初始的艾澤拉斯，回到暴雪娛樂第一款劃時代的大型多人線上角色扮演遊戲最開始的時光。

《魔獸世界》經典版時間背景設定在2006年8月22日所推出的「戰爭之鼓」（1.12.0 版本）。現行付費玩家無需額外費用，即可會在《魔獸世界》經典版中一同重溫各個早期《魔獸世界》的經典事件，像是40人副本熔火之心；在塔倫米爾打得沒日沒夜的 PVP 對戰；以及整個伺服器齊心協力開啟安其拉之門的大型行動。

「重新打造 2004 年《魔獸世界》的過程非常艱鉅，」暴雪娛樂總裁J. Allen Brack發表感言：「在初步測試的期間，其中一個數據中心遭受龍捲風侵襲，整個屋頂都給掀了 ─ 幸好我們在全世界有數百、數千、數百萬的玩家為我們加油打氣。我們跟許多玩家一樣很期待看到艾澤拉斯最初始的樣貌，等不及想從各英雄的視角來探索這個世界。」

「艾澤拉斯一直以來都是個充滿驚奇與危險的地方，在《魔獸世界》剛推出時更是如此，那時大家都還是第一次探索這個世界並勇闖地城 ─ 這一路上玩家也都支持著我們，持續地協助我們克服在架設這麼大規模的遊戲時所面臨的各種技術上的難題。這樣的早期經歷對我們來說至關重要。這讓我們明白了身為遊戲開發商與遊戲發行商的意義，也讓我們意識到了世界各地有這麼多的玩家愛戴我們。《魔獸世界》經典伺服器的遊戲體驗與現今的艾澤拉斯有著非常大的不同，不過我們喜歡它這個樣子。我們已經等不及要與舊友新知再次踏上這個充滿危險、富有挑戰且能帶給人成就感的冒險了。」為讓《魔獸世界》經典伺服器的遊戲品質趨於完美，暴雪正邀請付費玩家登記參加將於台灣時間5月16日開跑的封閉測試 （美國伺服器）。這個暑假還會有更多的玩家能參與到一系列的壓力測試。

這樣的早期經歷對我們來說至關重要。這讓我們明白了身為遊戲開發商與遊戲發行商的意義，也讓我們意識到了世界各地有這麼多的玩家愛戴我們。（《魔獸世界》海報）

15週年遊戲內慶祝活動與典藏版

今年暴雪也將在《魔獸世界：決戰艾澤拉斯》中推出一系列的遊戲內活動來慶祝15週年，活動尾聲將迎來一場25 人副本（可以透過團隊搜尋器進入），玩家將在這個副本中與遊戲中最有名的幾位首領對決。通過這項史詩級試煉的玩家將可獲得以古老毀滅者死亡之翼龍型態及恐怖形象設計而成的坐騎 ─ 黑曜碎界者。為了更進一步紀念遊戲的里程碑，暴雪今日宣布《魔獸世界》15 週年典藏版預計將於美西時間10月8日推出。

遊戲內額外物品 30 天的《魔獸世界》遊戲時間 火焰之王拉格納羅斯 10 吋高雕像 黑龍軍團育母奧妮克希亞的頭作為造型的別針 艾澤拉斯地圖的滑鼠墊 艾澤拉斯昔日光景的美術版畫 陣營坐騎：聯盟坐騎雪岩風爪獅鷲獸/部落坐騎雪岩雷翼蠍尾獅 ※玩家可在 8 月透過遊戲內暴雪商城或到暴雪商店購買這兩隻坐騎；請特別注意，這兩隻坐騎無法在《魔獸世界》經典伺服器中使用（因為這兩隻坐騎在 1.12.0 版本時期還不存在）

《魔獸世界15週年典藏版之建議零售價為99.99美元。玩家即日起就可前往gear.blizzard.com預購。台版《魔獸世界》15週年典藏版銷售細節將於日後另行公布。此外，玩家可前往官網進一步了解《魔獸世界》經典伺服器的相關訊息，包括如何登記參加Beta測試的詳細資訊以及遊戲上市計畫的細節，詳情請見官網。（https://worldofwarcraft.com/zh-tw/）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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