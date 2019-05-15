大阪USJ環球影城 新世紀EVA初號機 X 哥斯拉爆谷桶 限量5000必搶

USJ 大阪環球影城新活動《新世紀福音戰士EVA vs 哥斯拉 The Real 4D》，5月13日起發售「EVA初號機 哥斯拉爆谷桶」，限定5000個。

《新世紀福音戰士EVA vs 哥斯拉》活動最有趣是將大阪當地文化溶入故事中，故事講第3新東京市已經為使徒所滅，日本人類遷都至「第3新大阪市」為新的首都。你是一個政府考察專員，在視察迎擊使徒武器時，哥斯拉竟忽然來犯，EVA初號機要出動防禦，最後更暴走跟哥斯拉大打出手。

宣傳照都特別玩70年代日本怪獸電影油畫風。（圖片來源：USJ）

點擊放大 睇新世紀EVA x 哥斯拉 The REAL 4D電影人物介紹

+ 4 + 3 + 2

筆者最like活動全新原創的新大阪市logo、將NERV的樹葉logo加上大阪市章「澪標」，相關精品非常吸引。不過最搶眼當然是曾爆賣的「EVA初號機 哥斯拉爆谷桶」！限量5000個，有緣入USJ見到、無慮即決啦！(USJ日本環球影城 新世紀EVA初號機 x 哥斯拉活動官網)

如無意外眼部會著燈，口可以打開，而且有恐龍叫聲。 （圖片來源：USJ）

點擊放大 睇埋其他USJ環球影城 EVA x 哥斯拉限定品