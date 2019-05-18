【瘟疫傳說：無罪攻略】第7至9章．植物標本、禮物、奇珍收集

瘟疫傳說：無罪有一定收集元素，分別為Hugo's Herbarium（雨果的植物標本）、Gifts（禮物）、Curiosities（奇珍）以及Alchemist Carts（鍊金術卡車）。考慮到遊戲的機制和關卡設計，比起分類別介紹，按章節整理會容易得多。以下為大家整理遊戲第七至第九章的收集。

瘟疫傳說：無罪​效率收集方法

瘟疫傳說：無罪作為劇情向遊戲，個人比較建議第一次玩時不要考慮太多攻略收集，先集中體驗完故事和關卡，通關後再回頭收集物品（反正玩過一次後再過關就很快了）。貼心的是在章節選擇中會標示玩家的收集進度，將以下攻略和自己的Codex（圖鑑）對照一下就知道漏掉了什麼。

雖然有章節選擇功能令收集變得簡單，但注意在關卡中到達一定位置後就不能回頭，如果錯過了收集品就再由該章節重頭開始。因此以下攻略將按各收集品在關卡中出現先後順序整理；而數字則表示該收集品在圖鑑中的位置（上至下，左至右），方便玩家比對自己的圖鑑。另外所有收集品都是一拾取就馬上儲存不會失去；所以撿齊一個章節的收集品之後不用理什麼失去關卡進度，直接回到主畫面再選另一關收集即可。

第七章：The Path Before Us 前路漫漫

Curiosities奇珍13：Horseshoe 馬蹄鐵

關卡開頭解完水車謎題後，在工作枱旁邊有個位置可以用彈弓打爆鎖開窗；然後回到水車旁邊爬窗進入。

Herbarium植物標本4：Hawthorn 山楂

解完水車謎題來到一條廢村；Melie會往左走，收集品就在這裡轉右盡頭的屋子裡。

Curiosities奇珍14：Map 地圖

關卡後半在森林中要穿過一大堆敵兵，貼住右邊走到最右上方有個帳篷（就在目的地的右邊）；引開/殺掉士兵後在帳篷下的桌上。

+ 2

Alchemist Cart鍊金術卡車1

就在Lucas教你用Luminosa耀光劑前面，除非你這樣都要不走進去車子內撿東西否則不會漏掉。

第八章：Our Home 我們的家

Curiosities奇珍15：Iconography 插圖

在關卡開頭Hugo叫你下螺旋樓梯處，就在下樓梯前右手邊。

Gifts禮物8：Alchemical Crucible 鍊金術坩堝

幫Lucas進行鍊金術後，Hugo會帶你穿過起居室去另一個地區（會在哪裡見到Melie）；就在上樓梯前左手邊的草堆裡。

Curiosities奇珍16：Bird Language Manual 鳥語手冊

和Melie對話處，就在Melie身後的木桶後面。

Herbariums植物標本5：St John’s Wort 聖約翰草

在Amicia將頸鍊掛在樹上的cutscene後，180度轉身會發現Hugo坐在這棵花旁邊。

第九章：In the Shadow of Ramparts 在城牆的陰影下

Herbariums植物標本6：Lavender 薰衣草

關卡一開始左手邊樹後。

Curiosities奇珍17：Sheepskin 羊皮

在一個需要用彈弓打下屍體吸引老鼠的屋子（同時有一個拿燈籠的敵人），引開老鼠後在地下左前方房間內寶箱。

Curiosities奇珍18：Piece of Transis 墓石殘片

在墳場的手推車後面可以往下跳，跳下去後轉左盡頭處。

+ 2

Alchemist Cart鍊金術卡車2：

通過滿是老鼠的木橋後來到一個有兩個士兵和一個燈籠的地區；轉左進入小巷翻過矮牆便能看到鍊金術卡車（可先殺掉敵人免麻煩），使用Luminosa耀火劑殺掉老鼠便能到達。

+ 3 + 2

Gifts奇珍9：Chessboard 棋盤

在關卡最後的部份（來到大學正門，有一架馬車和兩個重裝守衛）往右走到盡頭房間內。途中會有兩個輕裝敵人可殺掉免麻煩。