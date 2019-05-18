【瘟疫傳說：無罪攻略】第10至12章．植物標本、禮物、奇珍收集

瘟疫傳說：無罪有一定收集元素，分別為Hugo's Herbarium（雨果的植物標本）、Gifts（禮物）、Curiosities（奇珍）以及Alchemist Carts（鍊金術卡車）。考慮到遊戲的機制和關卡設計，比起分類別介紹，按章節整理會容易得多。以下為大家整理遊戲第十至十二章的收集。

瘟疫傳說：無罪​效率收集方法

瘟疫傳說：無罪作為劇情向遊戲，個人比較建議第一次玩時不要考慮太多攻略收集，先集中體驗完故事和關卡，通關後再回頭收集物品（反正玩過一次後再過關就很快了）。貼心的是在章節選擇中會標示玩家的收集進度，將以下攻略和自己的Codex（圖鑑）對照一下就知道漏掉了什麼。

雖然有章節選擇功能令收集變得簡單，但注意在關卡中到達一定位置後就不能回頭，如果錯過了收集品就再由該章節重頭開始。因此以下攻略將按各收集品在關卡中出現先後順序整理；而數字則表示該收集品在圖鑑中的位置（上至下，左至右），方便玩家比對自己的圖鑑。另外所有收集品都是一拾取就馬上儲存不會失去；所以撿齊一個章節的收集品之後不用理什麼失去關卡進度，直接回到主畫面再選另一關收集即可。

第十章：The Way of Roses 玫瑰之路

Herbariums植物標本7：Daisy 雛菊

在一個房間Amicia可以移開燈籠放出老鼠殺掉兩個敵人，花就在那個老鼠洞內。（這樣的花不髒嗎？Amicia還很大方地馬上將花戴在頭上...）

+ 3 + 2

Curiosities奇珍19：Study of a Skinned Person 剝皮人圖解

發現Rodric後在跟蹤他時來到一個滿是長椅的房間，在房間右邊。這裡要先在左邊走到盡頭再往回走才不會被站崗的士兵發現，怕麻煩也可以直接殺掉。

Curiosities奇珍20：Theriaque 希爾瑞卡藥水

救出Rodric後，在地底圖書館解書櫃謎題的房間，在房間地下最左上角。（有個石頭擋住半邊處）

Gifts禮物10：Reading Stone 助讀石

離開地底圖書館後，第二次叫Rodric背刺敵人的房間角落。（就是要你引開敵人注意Rodric才能背刺的那個重裝士兵那裡）

Alchemist Cart鍊金術卡車3

來到大學外面（Amicia說請告訴我這通往外面），Rodric教你用滅火劑令老鼠殺死敵人後來到一個花園，在這花園的右上角。同樣需要使用Luminosa耀光劑才能到達。

+ 2

第十一章：Alive 活著

Herbariums植物標本8：Rhododendron 杜鵑花

這關只有這一個收集。在Rodric帶你去到中庭查看地上的圖案時，在中庭最外圍處，就在Rodric站的位置右後方。

第十二章：All That Remains 殘存的一切

Gifts禮物11：Calamus 菖蒲

前往大宅途中有一處是Lucas控制燈籠讓你前進，就在那個燈籠後面的屋子裡。屋子裡有大量老鼠，可以用Odoris元息將老鼠引到外面再點燃營火封死老鼠。

+ 2

Curiosities奇珍21：Harnois Helmet 哈諾瓦頭盔

進入大屋後見到第二次見到僕人屍體的房間裡角落的寶箱。（其實就在屍體旁邊）

Herbariums植物標本9：Cinquefoil 金露梅

離開屋子後轉左小巷盡頭處。

Alchemist Cart鍊金術卡車4

在要Lucas推火盆手推車前，左後方有個燈籠，鍊金術卡車也在那裡，同樣需要Luminosa耀光劑殺掉老鼠才能到達。注意如果將火盆手推車點火，Lucas就會自動去推車，那就沒有時間再去鍊金術卡車了，所以不要急著為手推車點火。

+ 2

Curiosities奇珍22：Family Tree 家族圖譜

在關卡最後Beatrice（媽媽）的實驗室中，牆邊的葫蘆形蒸餾機械旁邊。