【瘟疫傳說：無罪攻略】第13至17章．植物標本、禮物、奇珍收集

遊戲動漫
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瘟疫傳說：無罪有一定收集元素，分別為Hugo's Herbarium（雨果的植物標本）、Gifts（禮物）、Curiosities（奇珍）以及Alchemist Carts（鍊金術卡車）。考慮到遊戲的機制和關卡設計，比起分類別介紹，按章節整理會容易得多。以下為大家整理遊戲第十三至第十七章的收集。

瘟疫傳說：無罪​效率收集方法

瘟疫傳說：無罪作為劇情向遊戲，個人比較建議第一次玩時不要考慮太多攻略收集，先集中體驗完故事和關卡，通關後再回頭收集物品（反正玩過一次後再過關就很快了）。貼心的是在章節選擇中會標示玩家的收集進度，將以下攻略和自己的Codex（圖鑑）對照一下就知道漏掉了什麼。

雖然有章節選擇功能令收集變得簡單，但注意在關卡中到達一定位置後就不能回頭，如果錯過了收集品就再由該章節重頭開始。因此以下攻略將按各收集品在關卡中出現先後順序整理；而數字則表示該收集品在圖鑑中的位置（上至下，左至右），方便玩家比對自己的圖鑑。另外所有收集品都是一拾取就馬上儲存不會失去；所以撿齊一個章節的收集品之後不用理什麼失去關卡進度，直接回到主畫面再選另一關收集即可

第十三章：Penance 苦修

Curiosities奇珍23：Rag Doll 布娃娃
在婆婆前面左邊的屋子內。這裡我中了個bug，進去拿收集品後婆婆不幫我開門然後卡關，只好在選單選由checkpoint再開始。

Curiosities奇珍24：Knight Figurine 騎士塑像
進入Hugo所在的房間後，先不要和Hugo對話，轉右可以到達另一個房間，就在裡面桌子上。

Herbariums植物標本10：Daffodil 水仙花
救出Hugo後，靠右手邊牆邊前進，在兩棵大樹後面。

第十四章：Blood Ties 血脈之親

Herbariums植物標本11：Black Nightshade 顛茄
這關只有一個收集品。在露天花園的右前方的花甫中，需要由左手邊前進繞個圈才能抵達。

第十五章：Remembrance 回憶

Herbariums植物標本12：Rockfoils 虎耳草
這關也是只有一個收集品。在關卡一開始時進入Lucas旁邊的門，就在門後右手邊。

第十六章：Coronation 加冕

Alchemist Cart鍊金術卡車5
在關卡開頭和Melie及Lucas分開後，叫Rodric背刺敵人後稍為往前，然後穿過右手邊一個打了白色交叉的門旁邊的小巷（被一個木柵遮住），走到盡頭即達。

+2

Curiosities奇珍25：Discipline 紀律
在拿完鍊金術卡車後繼續前進，可以用滅火劑弄熄火炬放老鼠出來殺死兩個士兵；殺完士兵後靠右邊有條小巷，裡面的士兵遺體旁邊。

+2

Herbariums植物標本13：Christmas Rose 聖誕玫瑰
在Rodric正在撞門、一堆士兵衝進來殺你的地區中，殺死所有敵人後穿過敵人進來的大門後面沿路走到盡頭。注意這裡進了Rodric撞開的門之後就不能回頭，記得先拿了花再走。

Curiosities奇珍26：Inquisitor’s Manual 宗教審判官手冊
關卡最後階段，登上絞刑台的木製樓梯旁邊的屍體上（藏了在木桶後面）。

第十七章：For Each Other 為了彼此

這關沒有任何收集品，只是遊戲的尾聲交代了眾人打敗了宗教大法官後的去向。

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