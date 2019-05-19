【Minecraft Earth】大玩AR手機版Minecraft公開！今夏推出

Microsoft 宣布，預定於 iOS／Android 等手機平台推出官方旗下人氣箱庭模擬遊戲《Minecraft 我的世界（又稱：當個創世神）》最新手機版《Minecraft Earth》，並將於 2019 年夏天開始在美國展開本作 CBT 刪檔測試讓玩家們搶先體驗。

官方表示，本作為一款將 GPS 情報位置定位與 AR 遊戲相結合的系列最新作，玩家們在遊戲中將可以像《Pokémon GO》那類以現實世界的 GPS 位置情報定位遊戲一樣在以現實世界地圖資料為基礎的平面空間舞台移動，並將整個地球的地圖資料原樣轉換為《Minecraft》的視覺美術呈現，藉此來展開冒險。



而在玩家們熟悉的資源收集方面，玩家們只要走到畫面上顯示的資源所在場所，點擊畫面上的資源即可進行素材收集。同時在本作 AR 模式中，除了將會提供融合現實世界風景呈現外，還將會有《Minecraft》玩家們熟悉的點陣方塊構成的物件與 Mob 出現，玩家們可以藉此來收集資源，培育動物，欣賞不一樣的《Minecraft》世界風景！而且當玩家們在冒險時，有時候還會從地面噴出熔岩、或是遭遇殭屍或骷髏攻擊等等，各種意外突發狀況，也讓遊戲趣味性更加提升！



至於在本作登場的 Mob 動物方面，除了有豬、貓、狗等玩家們熟悉的動物之外，還將會有各式各樣甚至之前遊戲也未曾登場的新動物類型實裝，玩家們也可以來試著努力收集這些動物看看，並藉此孕育出自己獨特的變種生物，讓自己的世界更加豐富！

（《Minecraft Earth》）

而對系列玩家們來說，最重要的莫過於建設的部分了。在這次遊戲中，玩家們雖然不能在世界地圖上自由建造各種建物，不過相對地遊戲中將會準備獨特的「Buildplates」（也就是立體透視模型的設計板）讓玩家們來自由進行設計建造。而且這些「Buildplates」也將可以成為玩家與朋友專屬的永久型領域，至於目前能容許的最大人數方面則是還在檢討中。

（《Minecraft Earth》）

附帶一提，就目前官方公開的影片與圖片來看，目前可以支援玩家與夥伴共四人一起在城鎮裡來回移動探索收集資源或是 Mob 動物，然後在其中一人自己的盤面上展開「Buildplates」，四人共同協力用方塊來進設理想的豪宅，而且這個由「Buildplates」建造出來的世界，還可以在真實世界透過 AR 模式進行展開（展開時一個方塊約 30cm 左右四方體的尺寸）與鑑賞，玩家們也可以透過官方這次釋出的影片，先來確認實際的模樣到底如何！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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