電子遊戲展E3 2019 各大廠商發布時間及遊戲陣容一覽（持續更新）

全球機迷最觸目的盛事之一,一年一度的E3遊戲展(Electronic Entertainment Expo)將於6月中展開,宅民黨現在為大家整理E3時期各廠商發布會時間及直播連結。

雖然重頭戲PlayStation和Sony不會參加今年E3,但還是有不少值得期待的發佈。E3在美國洛杉磯舉辦,但安坐家中也可網上觀看各發布會。不過目前時間尚早,各大遊戲廠商也還未放出直播連結;稍後各廠商放出直播連結之後會在本文更新。

以下按發布會先後順序排列

EA Play: Kickoff Event Friday

美國時間6月7日至6月9日(確實時間未定)

在E3開始之前自己先辦試玩會的EA。EA方面亦說將會有一系列的網上直播Streaming,已公布了將會有預定於年尾發售的星球大戰遊戲《Star Wars: Jedi Fallen Order》現身,另外也預定會有Need for Speed以及Plants vs. Zombies系列的新作。另外適逢Apex Legends的第一賽季「狂野邊境」即將完結,相信可以在會場中玩到Apex Legends下一賽季的新內容。

E3第一日

Microsoft

香港時間6月10日凌晨4時正

在主機界一直相對較為劣勢的Microsoft和Xbox近一兩來年動作多多,先是大量收購遊戲工作室,然後最近又和Sony達成串流遊戲合作,相信Microsoft在E3將會繼續「出招」有更多發布。個人來說最希望聽到更多《The Outer Worlds》、《Ori and the Will of Wisps'》以及《Gears of Wars 5》(Gears 5)的情報,皇牌射擊遊戲系列《Halo》最新作《Halo Infinite》也已經確定會在E3亮相。

另外是一直有傳指Microsoft有機會在E3中公布自己的次世代主機(代號Project Scarlett),所以Sony才會不參加今次E3以免「撞車」;且看Microsoft會不會在今次E3掀起次世代主機大戰的序幕吧。

Bethesda

香港時間6月10日早上8時30分

Bethesda自從去年的《Fallout 76》起就問題多多,公關形象大為下滑,而上個月中的《Rage2》也未獲好評。仍記得過往Bethesda的發布會總是令人十分期待(誠然他們的發布會也做得十分精彩),但是經過過去大半年Bethesda的不濟表現後,只不知道他們在E3如何重整旗鼓。Todd Howard之前曾公開表示不會在E3公開次世代遊戲《Starfield》以及(可能是最多人期待的)《上古卷軸VI》The Elder Scrolls VI的新情報。目前確定會在E3登場的Bethesda的遊戲只有Doom Eternal一隻,就看Bethesda到時會有什麼招數,能不能打一場華麗的逆轉吧。

Devolver Digital

香港時間6月10日早上10時正

Devolver Digital是美國一家遊戲發行商(主要業務是發行,基本上沒有自己開發遊戲);可能香港玩家未必很熟悉這個名字,不過他可說是在E3一夕成名:在2017年Devolver Digital第一次參加E3,就以一條極盡諷刺遊戲業界能事的事先錄影發布讓全世界人的人看傻了眼(不是農場標題,有興趣的讀者可以去網上找一找發布影片)。以至可以說這家大概是E3最有娛樂性的發布了,喜歡諷刺、黑色幽默以及B級片的玩家務必要留意。

E3第二日

Square Enix

香港時間6月11日凌晨4時正

剛過去的Sony發布會公開了FF VII Remake的最新情報將於6月公開,如無意外很大機會留在E3這裡發表了。此外FF XIV的新版本將於6月底上市,也很大機會在E3有更多資訊公開。

Ubisoft

香港時間6月11日早上9時正

大概Ubisoft是今屆E3最值得期待的發佈會,新Ghost Recon、Division 2全境封鎖2的後續更新情報、以及大家都在期待的新刺客教條以至Watch Dogs 3看門狗3,全都是近年大熱的且多人關注的遊戲IP。Ubisoft說不定會是今個E3最大焦點。

E3第三日

Nintendo Direct

香港時間6月12日凌晨0時

任天堂推出Switch之後就十分積極使用網上發布渠道「Nintendo Direct」(其實Nintendo Direct在2011年開始,不過大概很多人都像我一樣在有Switch之後才開始看吧),今次E3任天堂也沒有「物理」參展而只是經Nintendo Direct發布。不過確實自己有了Switch之後Nintendo Direct每次發布都很精彩吸引,所以今次「E3特別節目版」的Nintendo Direct也請好好期待吧。相信會有更多火炎之紋章:風花雪月以及薩爾達傳說 夢見島重製的資訊。