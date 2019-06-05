《莎木3》人氣動作冒險第三部曲　宣布延期推出

【莎木3 延期】日本知名製作人「鈴木祐」預定於 2019 年 8 月 27 日在 PC／PS4 等平台上市，以 Unreal 引擎打造的人氣動作冒險遊戲《莎木》系列最新作《莎木3》（シェンムーIII），官方宣布將把發售日延後至 2019 年 11 月 19 日推出上市。

《莎木》系列為鈴木祐於之前 1999 年開始在 DC 等平台陸續推出的動作冒險遊戲系列，故事背景描述主角芭月涼為了尋找殺父仇人藍帝，而來到廣闊中國大陸，並與女主角莎花等眾多角色相遇，展開一場橫跨中國大陸壯闊冒險的開放世界動作冒險遊戲。而在這次的三代，除了將會有數量更加驚人的 NPC 登場外，還加入了進食跟修行的新要素，同時也追加了與莎花之間的好感度設定，眾多全新內容，讓本作在公開之後受到許多玩家們期待。

而在這次的發售延期方面，官方表示，「秀已經幾乎全部完成，不過還需要再更加優化，因此還需要再更多一點時間，才能將這款全世界的粉絲們期待的《莎木》提供給大家體驗。」對於期待本作的玩家們來說，看來只好再多等一段時間才行了！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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