坂口博信《Terra Wars》推出！《FFXV口袋版》大人氣角色跨界參戰

由日本知名開發者「坂口博信」領軍的Mist Walker與Arzest共同合作開發，預定2019年在iOS／Android等手機平台推出的對戰型RPG《Terra Wars（Terra Battle 2）》，官方正式宣布將決定於7月1日起正式在日本App Store／Google Play推出上架！

（Gamebase）

由過去曾參與人氣RPG《FF》系列開發製作的坂口博信領軍的《Terra Wars》，為官方之前所推出的人氣夾擊RPG《Terra Battle》最新續作，玩家們將可以使用採用黏土模型創作的角色，在充滿戲劇性表現的原野舞台上，展開最火熱的激烈對戰！而且在對戰配對時，還會隨機協力同樂戰鬥要素，並將會實裝新登場主角與橫跨千年時光再臨的戰士們之間所發生的故事對戰等要素，加上由日本知名音樂創作家植松伸夫親自為本作打造的BGM樂曲，都是玩家們絕對不容錯過的樂趣之一！

另外隨着本作即將於7月1日起正式推出，官方也自即日起在Google Play開放本作事前登錄，並宣布將自今晚六點起在官方YouTube頻道公開遊戲最新宣傳影片；同時官方也預告，本作將會與《FFXV 口袋版》進行特別合作，將會收錄包括「陸行鳥」、「仙人掌」與「莫古里」等《FF》人氣吉祥物角色在本作中依序參戰登場，帶給玩家們更加火熱刺激的對戰新體驗！

（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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