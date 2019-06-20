【Bloodstained 血咒之城攻略】早期實用碎片推薦、碎片強化說明

【Bloodstained 血咒之城攻略】等同遊戲中的技能，適當組合碎片可以大幅提升戰鬥力，以下介紹一些早期好用的碎片以及說明碎片升級系統。

遊戲中碎片分為5種：觸發、效果、定向、附魔和使魔，基本上都是打怪掉落，少部份地圖拾取。觸發（紅色）就是按三角形馬上施展，可理解為快速技能。定向（紫色）是可藉由右Analog調整方向再施展的技能。效果就是指一些特殊效果，例如變身或者移動場景道具等，部份效果碎片是通往下一地區的條件（例如手掌）。附魔就是被動技能，裝備上去就有效果。使魔也是被動效果，裝備之後就會召喚出隨從輔助戰鬥，不需要消耗MP，算是相當實用。而使魔會隨玩家打怪獲得經驗值升級，也就是越用越強。

如果身上有妖精的藥水系列之道具，使魔更會在玩家瀕死時使用來為玩家回復。

重覆獲得同一種碎片可以提升技能威力，另外也可以去鍊金術師處花費素材升級碎片，強化後會改善其他能力，例如火柱強化之後可以增加火柱的數目。還有就是一些碎片可以用來製作新的碎片，因此記得不時查看。

前期好用碎片推薦：

理家斯托雷馬（火柱）

在大教堂的巨型貓貓掉落（5%），效果是在前往召喚一道火柱，威力高範圍大又能一定程度對空MP消費也低，各種實用。強化之後可以增加火柱召喚數，一次叫出三四條火柱，範圍幾乎覆蓋整個畫面。唯一問題火柱必定要由地面升起，在一些高低差多的場景（如雙龍之塔外面的螺旋走廊）會錯把火柱召喚到下層而打不到目標。至於強化所需的紅寶石可以在藍色寶箱重覆獲取。

就是這隻貓

等級3的火柱，半個畫面陷入火海。

歡迎公司（飄浮畫）

打各個地區都有浮空油畫（吵鬧鬼）掉落，效果是叫出飄浮油畫圍著自身旋律，撞到敵人就會造成傷害。此碎片容易強化，強化後增加召喚數目，換言之一次施放就可以造出多段攻擊，MP效率極高。對大型敵人可以持續輸出，也可以用來防止小型怪物（蟾蜍等）埋身。唯一問題是一堆畫圍著自己轉時會讓人有點眼花。

真箭（定向）

在寂靜花園打箭手（巴巴妥司）掉落。初期強化極簡單（只需要子彈，修女有售），強化一次之後已可射出三支箭，早期來說威力相當高。真箭彈速極快而且彈道集中，就算是對體型不大的敵人也可輕易全中。用來遠距擊破一些近戰攻擊較霸道的敵人如狼人等很不錯。

劍專長

打大教堂的盔甲獅子人（斯伯納克）掉落，效果是提升單手劍和單手錘的攻擊速度，這兩種武器本身就能力平均相當實用，強化之後進一步提升DPS。更重要是獲得劍專長後可以在鍊金術師處製作大劍專長和刀劍專長（放心，不會消耗掉原本的劍強化），一物多用。

變身邦妮

在地下鐵入口前走廊（邪惡之橋）打兔女郎（莉莉）掉落，效果是變身成兔女郎，普攻會變成踢擊，DPS有如鬼神一般（筆者的光打一下扣30，變身後踢一腳已打差不多60，而且攻速極快），只是不知道威力到底按STR、INT還是碎片等級來計算。但總之玩家在見到莉莉的時候，這個碎片大概就是該階段最高的DPS，好好運用的話真是遇神殺神遇佛殺佛。

銀騎士

使魔方面個人覺得早期打完大教堂Boss（巨大手掌）後於寶箱取得的銀騎士已十分實用，不用刻意換別的。