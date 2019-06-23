開箱玩．Gundam Universe 高達完成品figure　上色靚好抵玩

「Gundam Universe」高達高CP值玩具系列上市，頭炮3款包括：RX-78-2元祖高達、Unicorn獨角獸、Wing飛翼高達，上色造型皆不俗，即刻開箱玩畀你睇。

高達系列「Gundam Universe」的定價和包裝都很「美國玩具」，市面售$160左右(建議售＄200），如果買過BANDAI《悍戰太平洋2》玩具就會有印象：掛卡透明盒包裝，上面的新畫插畫非常有型，大量加分！未開盒已經有種抵食的感覺，不用砌不用上色、極便宜價錢就可即玩的高達完成品，難聽講：「買返去扭一個星期影相，就算被阿仔扭爆，都唔傷唔入肉。」

Gundam Universe高達完成品系列，市面售$160左右(建議售＄200）（鍾世傑 攝）

Gundam Universe GU-01 RX-78-2 Gundam

正式開盒，3款Gundam Universe高達的造型都好靚仔，比市面已存在的Robot魂更立體，RX-78-2作為系列一哥，自然落足心機，其外觀跟任何一個版本的高達都不像，胸部、手、劍柄、槍支等細節都好有原創性。

Gundam Universe GU01 RX-78-2 Gundam 高達（鍾世傑 攝）

GU-01 高達細節圖輯（點圖放大）

+ 14 + 13 + 12

Gundam Universe GU-02 XXXG-01W Wing Gundam

TV版Wing Gundam 雖然不能變型，但造型流線修長，全身極多金屬金色塗漆位，非常靚仔。巨盾、大槍、雙翼部件做得好細仔、又大件，但可以因此做成成本問題？Wing Gundam竟然連光束劍也不送一把，只能借其他玩具的劍一用，要扣分。

Gundam Universe GU02 XXXG-01W Wing Gundam 飛翼高達（鍾世傑 攝）

GU-02 飛翼高達細節圖輯（點圖放大）

+ 10 + 9 + 8

Gundam Universe GU-03 RX-0 Unicorn Gundam

GU Unicorn Gundam的長處是「厚」，成功做到獨角獸爆甲後的霸道感覺，各部份的「爆甲」雖然只是一體成型，但GU強調它的3D模型技術又進步了，從側面睇，頭部、身體、雙腳重厚感立體感十足，光束密林槍、盾牌線條複雜，都能一件過製作，而且「精神感應框體位置」的粉紅色是完全上色，比起Robot魂「有前冇後」背面全白色來得完美，細位如手腕上的光束劍柄竟然可以拆開使用，又加分。

Gundam Universe GU03 RX-0 Unicorn Gundam 獨角獸高達 Destroy Mode（鍾世傑 攝）

GU-03 獨角獸高達細節圖輯（點圖放大）

+ 11 + 10 + 9

完全解拆「Gundam Universe」 組件全面睇

先將「Gundam Universe」系列的高達與Robot魂A.N.I.M.E.版高達比身高，GU高5cm左右，真是超大隻。

（左）Gundam Universe與（右）Robot魂高達身高對比。（鍾世傑 攝）

解拆了RX-78-2，發現「Gundam Universe」完成品其實是有骨架，集中在身體位置，而手腳做法跟Robot魂相似，都是用軟膠材料，再在關節駁位插入骹位。裙甲使用2000年左右MG的做法，以圓柱膠條插入腰關節上的軟膠圈內，問題是裙甲的可動組件阻礙了雙腳提起、腰位轉動。而相反今次比較用的A.N.I.M.E.版高達，在開發時已強調要做高可動，硬要用來踩低賣150數的GU高達也不公平。

Gundam Universe高達全組件一覽圖。（鍾世傑 攝）

+ 19 + 18 + 17

再次強調，並不是批評那個系列比較好；一個賣細膩、一個賣抵玩，size和定價也不一樣，單純實驗不要誤會。

3隻加起來市價只需500左右，大大隻，我就沒投訴。（鍾世傑 攝）