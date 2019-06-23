《星海爭霸》Starcraft 高質重製版　官方推出Carbot MOD可愛模組

曾製作《星海爭霸》（Starcraft）Q版動畫的 Carbot Animation，與 Blizzard合作推出《星海爭霸》高畫質重製版的mod材質包，將戰場變成可愛卡通風。

《星海爭霸》系列的粉絲想必都聽過 Carbot Animation 的大名，也看過他們的動畫創作吧？該工作室以《星海爭霸》為主題做了一系列的超 Q 動畫，以非常可愛的卡通風格呈現了頗為另類的三族大戰，進而成了不少玩家所喜愛的動畫創作團體，而該團隊甚至還在 2016 年推出了 《星海爭霸 2》Carbot Animation 化模組，更是獲得了不少好評。

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近期 Carbot Animation 又再次帶來了令粉絲歡呼的好消息，他們與 Blizzard 正式合作推出了《星海爭霸》高畫質重製版的 Carbot Animation 材質包，這次不再是單純的玩家模組，而是官方的正式圖像材質實裝，不管是天梯、自訂遊戲、戰役模式或是其中的任務簡報都將全數卡通化。

Carbot Animation 表示這次不再是非官方的玩家模組創作，而是與官方合作正式推出的遊戲圖像材質包。至於為何沒有選擇《星海爭霸 2》而是《星海爭霸》高畫質重製版的原因，他則表示 2 代本身是 3D 再加上整體物件數量比初代多出許多，在製作上會需要花上更多的時間，屬於 2D 層面的《星海爭霸》高畫質重製版與其相較之下就較容易達成全面卡通化的做法。

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《星海爭霸》高畫質重製版 Carbot Animation 動畫材質包販售價格目前依然還未公布，但已確立會在 7 月 10 號正式上架，有興趣將《星海爭霸》超萌 Q 化成兒童適宜作品的玩家可別錯過啦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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