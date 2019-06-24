【任天堂】成田機場Nintendo Check In　候機免費玩Switch遊戲

日本任天堂宣布，將自6月29日起在日本成田機場第一航站中央大樓本館1F的Visitor Service Center內，正式開幕任天堂遊戲體驗空間「Nintendo Check In」（營業時間自日本時間 10:30～17:30），屆時將會提供約5款目前Nintendo Switch發售中遊戲讓旅客們可以試玩體驗。

「Nintendo Check In」為任天堂之前與日本機場合作，架設在機場內，讓機場來往旅客可以順便體驗包括任天堂 Nintendo Switch、N3DS 或手機遊戲的任天堂特別合作遊戲體驗空間，目前除了這次將在 6 月 29 日在成田機場推出外，也有在關西國際機場第一航廈大樓 1F 推出，展出的遊戲除了 Switch 主機遊戲外，還有 N3DS 與手機遊戲等多個平台作品。

目前除了這次將在 6 月 29 日在成田機場推出外，也有在關西國際機場第一航廈大樓 1F 推出。（Nintendo官網圖片）

至於在這次成田機場的「Nintendo Check In」中，除了可以體驗到 5 款 Switch 任天堂遊戲之外，官方也將會在現場布置瑪利歐人像讓旅客們合照，或是旅客們也可以鑽進現場的水管進行拍照，體驗瑪利歐鑽入水管的遊戲樂趣；另外官方也將於 6 月 29 日．30 日兩天推出可以與瑪利歐一起合照的「瑪利歐寫真攝影會」，讓旅客們可以來跟這名任天堂人氣角色一起拍照留念！



附帶一提，除了將會在第一航廈大樓架設任天堂遊戲體驗空間「Nintendo Check In」外，官方也表示，將會在第一航廈大樓國際線通道兩旁，推出《瑪利歐》系列人氣角色的裝飾宣傳來迎接旅客們往來，喜歡《瑪利歐》（Super Mario Bros）系列的粉絲們，到時經過可別忘了多拍些照片作為留念！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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