LOCK機鍵除了鎖屏還有這些用途！6個App帶你用盡手機實體鍵

全面屏時代，手機實體鍵的地位愈來愈低。從最初的九鍵變為三大金剛鍵，再變為虛擬功能鍵，最後變為如今的正面無按鍵，這一系列變化都讓實體鍵從手機正面逐漸消失，取而代之的是更大的屏幕以及更窄的邊框。但是機械按鍵的觸感是虛擬按鍵所無法比擬的，那種閉眼盲觸的快感是虛擬按鍵所無法提供的。而且實體按鍵不會像虛擬按鍵一樣被隱藏，它總是在那，隨時可以觸摸到。為什麼只有最貴的Kindle才具有實體按鍵，也許正是這個道理。 如今，手機的實體鍵大多僅剩下兩個音量鍵加上一個電源鍵。少部分手機還有其它特殊按鍵，如三星的Bixby 鍵、索尼的相機鍵、榮耀的Turbo 鍵等。撇開這些特殊情況，我們只針對三大按鍵，細數它們能給我們帶來的無限可能。

懶人目錄 系統功能：相機、SOS 模式、輔助功能 應用功能：Ctrl +、Trainer Stopwatch、Oops! AppLock 重映射功能：Button Mapper、Key Mapper、Frinky Music Controller 實體鍵真的會消失嗎？

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系統功能：相機、SOS 模式、輔助功能

相機與按鍵天生是一對搭檔，看著單反上密密麻麻的按鍵和旋鈕，就會耐不住想要把玩的躁動。而到了手機上，快門鍵變為了毫無手感的虛擬鍵，可以說興致大降。幸運的是，我們可以藉助手機的音量鍵，完成縮放或快門等功能，找回僅剩的一點感覺。

拍的好看或難看可以通過後期修補，但是拍到與沒拍到卻是天壤之別。這時候，可以設置相機快速啟動，針對不同機型設置方式略有不同，但無非是雙擊電源鍵或音量鍵。如此設置之後，看到突發情況眼睛可以不離開現場，而手可以從口袋中直接掏出手機並打開相機，快速拍下，確保不遺漏任何細節。

（Appso）

緊急情況下，發送SOS 信息需要做到悄無聲息，掩歹徒耳目。那麼自然不能通過屏幕進行操作，這時候手機實體鍵的能力便體現出來了，一隻手就能悄悄地開啟SOS 模式。當然，需要提前在手機上設置好，不同手機的觸發方式也不盡相同，如iPhone 為快速按五次側邊鍵，而三星手機只需點按三次。

另外，經常被我們忽略的「輔助功能」其實大有用武之地，雖然它的初衷是幫助聽力或視力有障礙的殘疾人更好地使用智能手機，但不妨礙其另作他用。如其中的「負色」模式，可以用作簡單的夜間模式。配合「輔助功能」快捷鍵操作，達到一鍵轉換的效果。具體快捷鍵可進入手機的輔助功能菜單進行設置。

圖左為iPhone、圖右為三星（Appso）

應用功能：Ctrl +、Trainer Stopwatch、Oops! AppLock

儘管手機自帶了這麼多實體鍵的功能，但相對於龐大的應用軟件市場，實體按鍵才發揮了九牛一毛的本領。借助於實體按鍵的盲觸性、便捷性與精準性，許多應用軟件配合實體鍵能發揮出更大的作用。

例如《Ctrl +》便將音量鍵轉變為了手機的Ctrl 鍵，配合鍵盤，可以完成類似於電腦的全選（Ctrl + A）、複製（Ctrl + C）、剪切（Ctrl + X）、粘貼（ Ctrl + V）、撤銷（Ctrl + A）等操作。不用長按顯示菜單選項，輸入更加快速便捷。（《Ctrl +》適用於Android 4.4+ 的設備，大小3.2 MB，免費含內購。）

《Ctrl +》適用於Android 4.4+ 的設備，大小3.2 MB，免費含內購。（Appso）

《Trainer Stopwatch》是一款借助於手機實體鍵進行計時的秒錶，不管是開始、暫停還是計次，都可以通過音量鍵進行操作，讓你眼睛不用回到屏幕，就能完成計時的工作，針對體育賽事等要求計時精確的活動顯得尤為方便。（《Trainer Stopwatch》適用於Android 4.0.3+ 的設備，大小1.5 MB，完全免費。）

另一款軟件《Oops! AppLock》則是藉助實體鍵完成了密碼的輸入與屏幕的解鎖。首先選擇密碼的位數，然後通過上下音量鍵的組合編制一串密碼，如「上下上下」則是一串四位的密碼。通過這個密碼可以完成應用程序以及屏幕的鎖定與解鎖。（《Oops! AppLock》適用於Android 4.0+ 的設備，大小3.9 MB，免費含內購。）

《Trainer Stopwatch》適用於Android 4.0.3+ 的設備，大小1.5 MB，完全免費。（Appso）

重映射功能：Button Mapper、Key Mapper、Frinky Music Controller

實體鍵的終極應用——重映射功能，將按鍵轉換成你想做的任何事。可以是單擊按鍵，也可以是雙擊或三擊；可以是長按，也可以是先長按後短按；可以是息屏狀態，也可以是亮屏狀態。總之，按鍵組合場景豐富多彩。

《Button Mapper》是一款比較簡單的按鍵重映射軟件，可以重映射音量鍵、耳機按鍵甚至Bixby 鍵。重映射的功能可以是某一操作如主頁、返回等，也可以是應用程序，還可以是快捷方式。通過將雙擊音量+ 鍵重映射為手電筒，更加方便在黑夜中照明。（《Button Mapper》適用於Android 4.3+ 的設備，大小4.6 MB，免費含內購。）

《Button_Mapper》適用於Android_4_3+_的設備，大小4_6_MB，免費含內購。（Appso）

《Key Mapper》用途則更為廣泛，不僅擁有《Button Mapper》的功能，更可用於重映射外接鍵盤的按鍵，使之更符合用戶的操作習慣。除此之外，還可以重映射輸入操作，當按下預先設定的鍵時，在輸入框中便會輸入特定文本。如單擊一次輸入一個「哈」，多次點擊則輸入「哈哈哈哈哈哈哈」。（《Key Mapper》尚未發布，僅有試用版。）

《Frinky Music Controller》用於重映射音樂播放器的操作，當不想打開屏幕切換或暫停歌曲時，可以使用音量鍵進行控制。如單擊音量鍵變為前後切歌，而若想調節音量，則必須連續點擊兩次及以上。官方聲稱支持幾乎所有播放器，然而國內主流的網易云或QQ音樂並不支持。（《Frinky Music Controller》適用於Android 4.1+ 的設備，大小1.3 MB，免費含內購。）

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實體鍵真的會消失嗎？

實體鍵的興衰史很好地反映了半個世紀以來人機交互形式的變遷。當觸屏操作很好地解決了人們的輸入問題時，九鍵鍵盤便退出了歷史的舞台；隨著人們對於屏佔比的要求越來越高，以及全面屏手勢的普及，正面按鍵也隨之消逝在了歷史的洪流中。蘋果最初的構想，就是做一台沒有Home 鍵的手機，現在已經成為了所有廠商的標配。

人們並不是討厭實體鍵，而是因為出現了更好的操作方式，讓實體鍵不得不消失。換句話說，當沒有更好的方案代替現有實體鍵的操作時，即使將它們去除，造就一台「無按鍵手機」，也並不會得到人們的認可。正如曾經的「無孔手機」一樣，只會成為營銷的噱頭。

然而這也並不意味著實體鍵不會消失，現在僅剩的三個側邊實體鍵看似地位牢固，但誰又能知道將來是否會出現新的需求或交互方式，讓所有的實體鍵都沒有了存在的意義呢？歷史的進程無法預測，如果那一天真的到來了，我們或許可以慶幸自己見證了整個實體鍵的消亡史。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：鎖屏鍵除了鎖屏還能幹什麼？這6 個App 帶你玩轉手機實體鍵】​