《新櫻花大戰》登場人物情報及遊戲最新畫面公開【多圖】

日本 Sega Games 預定於 2019 年冬天在 PS4 主機上推出的《新櫻花大戰》（新サクラ大戦），隨著本作直播節目「櫻花大戰 帝劇宣傳部通信」（サクラ大戦 帝劇宣伝部通信）於今天正式公開，製作人「片野徹」也為玩家們帶來遊戲最新情報，讓玩家們能對這款同時兼具 ADV 劇情戀愛與 SRPG 戰棋式戰略玩法的人氣系列最新作有更進一步的了解！

所謂《新櫻花大戰》

《櫻花大戰》為一款以蒸氣技術發達的架空時代「太正時代」做為舞台，將 ADV 文字冒險遊戲劇情與戀愛要素設定相結合，讓玩家們可以透過劇情與對話選項選擇來提升與秘密組織「帝國華擊團」的女主角夥伴們之間的好感度，並加入 SRPG 戰棋式玩法，讓玩家們駕駛光武機甲來與各式各樣的怪物敵人「降魔」戰鬥，藉此守護帝都和平的人氣遊戲系列。由於推出以來備受好評，因此除了遊戲外，也陸續推出動漫等各式各樣娛樂平台版本，可說是非常受到許多玩家們喜愛的作品。

而在這次的系列最新作中，除了再度請到曾擔任系列作音樂製作的「田中公平」擔綱配樂，並由遊戲《風塵英雄外傳》、《428被封鎖的澀谷》、動畫《舞武器舞亂伎》腳本家「石井二郎」負責故事構成，在美術人設方面，也從原本以《幸運女神》與系列作人設的「藤島康介」變更為以《死神》著稱的「久保帶人」擔綱，帶給玩家們不同以往的全新遊戲體驗！

至於在本作遊戲玩法方面，將與之前系列作一樣，讓玩家們可以透過 ADV 部分與戰鬥部分的交錯進行來提升與女主角們之間的羈絆關係。在 ADV 部分，在故事進行途中會發生各種事件，玩家們也可以在帝國劇院（帝劇）與銀座接到舞台自由移動進行探索，藉此來推進故事發展。同時本作也將會把系列玩家們所熟悉，必須在限制時間內針對對話選擇做出回覆的「LIPS（Live ＆ Interactive Picture System）」系統再度收錄，也是系列粉絲們所絕對不容錯過的樂趣之一！

新角色＆新機體

神崎堇（CV：富澤美智惠）

新生帝國華擊團與大帝國劇場的司令官兼負責人，原帝國華擊團花組的成員，也是過去花組的當家花旦。從表舞台退下的他，雖然不像以前那樣高傲較為沉穩，不過卻依然保留著過去身為頂尖偶像的光彩，是個與其對峙時能充分感覺到其壓倒性存在感的淑女。因為看上在海軍的神山的能力，而將他拉到華擊團擔任新隊長，對新花組的重建可說是費盡心力。

司馬令士（CV：杉田智和）

神山在士兵學校時代就認識的友人，當時神山為士兵學校的首席，而司馬則是機關學校的主席，兩人既是互相競爭的勁敵也是好友。身為花組技師長的他，主要負責各種兵裝的開發與維護，同時也是大帝國劇場的大道具負責人，在「帝擊」與「帝劇」表裡兩方都非常活躍。

龍膽薫（CV：石川由依，中文名暫稱）

帝國華擊團總司令堇的秘書，也是帝國華擊團風組的隊員。在帝劇擔任事務．經理．財務等工作，腦筋轉得很快，在數字方面有很強的天賦，記憶力異常地高。除了帝國華擊團、大帝國劇場外，也在神崎重工擔任要職，從全方位支援著堇，很受堇的信賴。對預算很嚴格的她，曾被目擊到與小町之間激烈的預算之爭。當花組行動的時候，會以風組隊員身分在作戰指令室或是輸送艇「翔鯨丸」支援司令。

大葉小町（CV：白石涼子，中文名暫稱）

大阪出身的超級商人，性格超級開朗，平常都在大帝國劇場的專賣店做生意，從新聞報紙等日常用品到帝劇明星們的周邊贈品都有在販售，同時也擔任花組的資材調度工作。以「不管什麼東西都能入手」作為信條的她，只要向她提出委託，不管什麼商品都能提供。在花組戰鬥時，會在作戰指令室或輸送艇「翔鯨丸」支援司令。

翔鯨丸

帝國華擊團花組的輸送艇，除了會在戰鬥時輸送主角們前往戰場之外，也會在戰鬥中提供各種支援協助玩家們戰鬥。

（《新櫻花大戰》）

開頭劇情＆大帝國劇場最新畫面

而在本作的開頭，將從神山從海軍轉調到帝國華擊團做為開端。一來到帝都，神山就在車站遭遇怪物的來襲！？而在接下來的劇情，畫面再度轉到神山來到大帝國劇場，並因此而與本作女主角之一的天宮櫻相遇。被任命為花組新隊長的神山，將會在此與怎樣的角色相遇？並展開怎樣的戰鬥與冒險？玩家們不妨到時親身來體驗看看，感受這款《新櫻花大戰》的全新遊戲魅力！

按圖看開頭劇情及大帝國劇場最新畫面！↓↓↓

+ 52 + 51 + 50

最後，官方也宣布，接下來除了將會在 7 月陸續公開遊戲最新情報外，也自即日起展開系列官方應援團的募集活動，玩家們可以從本作官網或系列入口網站來參與登錄，登錄後除了可以收到系列最新情報郵件通知外，還可以在本作推出後，得到原創 PS4 主題桌面下載碼作為獎勵，喜歡《櫻花大戰》系列的玩家們可別錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO