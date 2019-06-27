Battle Spirits 遊戲咭10周年　型男馬神彈復活$100咭組抵玩入門

萬代《Battle Spirits》對戰遊戲咭踏入10周年，推出YouTube網上新動畫《Battle Spirits Saga Brave》，並同步發售主角馬神彈的專用遊戲咭starter set「馬神彈的咭組」，以不用100蚊的超平價取得多達8張Rare咭的強勁咭組，即時入鬥參戰。

《Battle Spirits》是BANDAI原創的對戰咭牌，不經不覺已誕生10年，當年的小學雞可能已經升大學；或者你未必會再玩這套card game，但最近BANDAI開拍了紀念短篇動畫《Battle Spirits Saga Brave》，10年前經典的男主角馬神彈復活回歸，令不少老戰友淚目。同步更推出相應的starter set「馬神彈的咭組」，不用$100元就快速儲齊卡牌及工具，買來紀念又好、再次回歸參戰也不錯啊。

經典男主角馬神彈回歸，感動不少BS粉絲，3集完動畫已在Battle Spirits官方YouTube播出，有齊原製作班底及聲優陣，OP還是由JAM Project主唱，中文字幕不日更新。

這套starter香港也有發售（日文字／$89.9）一盒已有神馬彈在新動畫中使用的基本咭組、CORE和SOUL CORE。（鍾世傑 攝）

套裝內有多達8張Rare咭的強勁咭組，當中有這款對玩家別具意義的天選之探索者亞雷克斯。