Battle Spirits 遊戲咭10周年　型男馬神彈復活$100咭組抵玩入門

遊戲動漫
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萬代《Battle Spirits》對戰遊戲咭踏入10周年，推出YouTube網上新動畫《Battle Spirits Saga Brave》，並同步發售主角馬神彈的專用遊戲咭starter set「馬神彈的咭組」，以不用100蚊的超平價取得多達8張Rare咭的強勁咭組，即時入鬥參戰。

《Battle Spirits》是BANDAI原創的對戰咭牌，不經不覺已誕生10年，當年的小學雞可能已經升大學；或者你未必會再玩這套card game，但最近BANDAI開拍了紀念短篇動畫《Battle Spirits Saga Brave》，10年前經典的男主角馬神彈復活回歸，令不少老戰友淚目。同步更推出相應的starter set「馬神彈的咭組」，不用$100元就快速儲齊卡牌及工具，買來紀念又好、再次回歸參戰也不錯啊。

經典男主角馬神彈回歸，感動不少BS粉絲，3集完動畫已在Battle Spirits官方YouTube播出，有齊原製作班底及聲優陣，OP還是由JAM Project主唱，中文字幕不日更新。

這套starter香港也有發售（日文字／$89.9）一盒已有神馬彈在新動畫中使用的基本咭組、CORE和SOUL CORE。（鍾世傑 攝）

套裝內有多達8張Rare咭的強勁咭組，當中有這款對玩家別具意義的天選之探索者亞雷克斯。

「馬神彈的咭組」製作相當精美，售$89.9

這套starter香港也有發售（日文字／$89.9）一盒已有神馬彈在新動畫中使用的基本咭組、CORE和SOUL CORE。日本方面更舉行只限使用這套「馬神彈的咭組」的限定比賽，希望更多初心者入門，未知香港會否舉行呢？

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