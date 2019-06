《蜘蛛俠：決戰千里》永高影評：17載八套蜘蛛俠依然未覺悶

不計1977年哥倫比亞電影公司以及日本東寶拍的那些電視劇,自千禧年以降,今次《蜘蛛俠:決戰千里 Spider-Man Far From Home》已經是第八次走進戲院看蜘蛛俠電影,還未計《Avengers》系列以及早前非常好看的動畫《Into the Spider-Verse》。為什麼我們不斷重複看同一位超級英雄17年依然還未覺悶、而且愈來愈喜歡呢? (請注意:本文下半部含劇透)

Sam Raimi開拓先河

為何蜘蛛俠Reboot了那麼多次都不悶?因為三位導演都拍了不同面貌的蜘蛛俠:Sam Raimi的蜘蛛俠雖然不算超級英雄片的老祖宗,但是稱得上開拓了新世代此類型片的先河,為往後的Marvel英雄片做了最典型的模階,其中第三集最有Sam《Evil Dead》異色片本色,如八爪魚博士在醫院伸出「觸手」一幕簡直就像為自己類型電影致敬,但也因為太離開大眾所以評語好壞參半,片商亦跟他鬧翻導致系列不能再拍而要Reboot 。

Sam Raimi的蜘蛛俠上開拓了新世代超級英雄類型片的先河。(劇照)

談情蜘蛛俠被比下去

接手的Marc Webb是一位我非常喜歡的導演,當年《500 Days Of Summer》翻炒不下數十次,Soundtrack聽到爛;Columbia電影公司找得他來導演理所當然加入大量愛情元素。整齣《The Amazing Spider-Man》也以Peter Parker與Gwen Stacy的愛情為主軸,不過卻加入大量悲劇英雄元素,令電影有點流於俗套。最大問題是,當年Marvel Universe 電影己經接連推出《Hulk》、《Thor》、《Captain America》等珠玉在前,Marc Webb的談情說愛蜘蛛俠雖然有Emma Stone加持,依然明顯地被比了下去,成為了當時票房最低的蜘蛛俠真人版電影,得兩集就要叫停……

Marc Webb的談情說愛蜘蛛俠雖然有Emma Stone加持,依然明顯地被比了下去。(劇照)

校園青春常陶醉心裡

之後幾經辛苦Marvel終於(半)贖回了自己的IP,讓蜘蛛俠正式加入MCU,不計初次登場的《Civil Wars》,由Jon Watts執導的《Home Coming》是一套不折不扣的校園青春劇:課室跟同學互串、在走廊Locker前傾計、放學後跟死黨自尋娛樂、參加課外活動,當然還有最重要的:溝女。大概因為校園背景,加上Tom Holland跟他的肥仔死黨Ned超密集爆笑唱雙簧,時不時讓我想起港產片《逃學威龍》,分別是周星馳跟吳孟達是以超齡身份重返校園帶出舊事重溫的感受《Home Coming》卻是不折不扣拍攝同齡校園學生的生活日常,而且那份情懷拍得非常貼地精確。兩者相似卻不盡相同,後者能讓觀眾更切身處地的懷緬過去,陶醉心裡。

Jon Watts執導的《Home Coming》是一套不折不扣的校園青春劇,也令Tom Holland成為三代蜘蛛俠中最入屋的一位平民超級英雄。(劇照)

情竇初開生澀Puppy Love

今次《Far From Home》離開校園而到外地遊學,延續的依然是青春校園情懷,沒有了學校走廊Locker背景換來校巴生活百態,還有寄宿旅館時你敲我門我打搞你的家常便飯,很細微很窩心,令已過中學年代的我泛起無限回憶,至於最美好的回憶,當然是「明愛暗戀」!

Jon Watts將那種年輕男女面對情竇初開既生澀又單純的Puppy Love情感準確表達,沒有逾越恰度好處,這種過猶不及的功力,除了要讚兩位主角溫馨動人的演出,導演居功至偉。(題外話,這種令人引起無限回想的Puppy Love情懷,港產片來已經要回到九十年代陳曉東跟梁詠琪的《初戀無限Touch》,不過相比《Far From Home》是超齡版。)據知第一集《Home Coming》Marvel挑選導演時,Jon Watt自己忽然脫掉上衣露出蜘蛛俠紋身,讓這位近乎寂寂無名的導演得以加入MCU大家庭,也要讚Marvel慧眼識英雄,能夠大膽採用。

Zendaya的身形、氣質與肢體語言根本就是一位不折不扣的Top Model。(劇照)

MJ眯眼一笑很傾城

男女主角方面,Tom Holland作為英倫官仔骨骨美少年,男女老幼看到他也覺人見人愛,親民度達100自不用說,想說的是女主角MJ(Zendaya)。她並非美得傾國傾城,但當她抿嘴一笑時配合那雙眯著的雙眼,令人百看不厭,彷彿能將所有激動都平靜下來的出世,好像把世事都給她看透。MJ眯眼一笑,比蜘蛛俠的「Peter Tingle」更形而上也更大能量。而只要你再找她的硬照來看,會發現她的身形和她的肢體語言根本就是一位不折不扣的Top Model。題外話,看過今集之後總覺得MJ不是Mary Jane,相信下集自有分曉。

MJ女主角Zendaya抿嘴一笑時配合那雙眯著的雙眼,令人百看不厭。(官方圖片)

今集不斷換戰衣,只要你有玩過PS4遊戲會更覺份外親切:經典戰衣、暗影戰衣、緋紅蜘蛛戰衣全數登場。(遊戲截圖)

【再提一次以下是劇透區。慎入!】

幻象對決視覺驚喜

最後來個碎碎唸式瘋狂大劇透:先說畫面,今集電腦特技不過不失,不過第一幕威尼斯水戰不知是否我看的是3D iMAX版的關係,蜘蛛俠的動作跟背景好像不太協調,後來穿上黑衣服Steath Suit戰鬥大概因為晚間黑暗較易處理特技效果便看得順暢(題外話今集不斷換戰衣,只要你有玩過PS4《Marvel's Spider-Man》會更覺份外親切:經典戰衣、暗影戰衣、緋紅蜘蛛戰衣全數登場,其中即場做衫縫制一幕更是Cosplay味濃)蜘蛛俠的動作貫徹過往沒有太多新意,事實上自Sam年代開始蜘蛛俠的動作設計都幾乎已被定了型,反而其中兩幕對付幻象卻頗有驚喜,視覺衝擊與新穎元素即使跟大師級動畫《Into The Verse》相比也絕不失禮。



即使不熟書,很快也會覺得Mysterio假情假意很虛偽,從第一幕出場開始已覺他是假大空急先鋒。(劇照)

比自己拍的《Iron Man》更長壽

再說劇情。即使不熟書,很快也會覺得Mysterio假情假意很虛偽,從第一幕出場開始已覺他是假大空急先鋒;Ned跟女同學的打情罵俏令溝唔到女可憐蟲如我的觀眾妒忌得想打佢一身,也是全戲最重笑點所在;Happy跟May Aunt則主要用來讓Marisa Tomei在鏡前前拋眉弄眼,千嬌百美撩動你一抹春情;至於Happy,大概Jon Favreau自己也想不到十年前拍下《Iron Man》後成為演員,而這個角色比Ironman更長壽,戲份更愈來愈重;歹角方面,《斷背山》Jake Gyllenhaal表現稱職,最令人深刻是酒吧立即變奸一幕,一班IT界精英在Tony Stark死後光環下依然感到混身不自在要群起反抗,說穿了就是能力不逮自尊心作崇,變得「不穩定」。蜘蛛俠對付的壞蛋從來不是能力超強,但如果要說角色深度和性格塑造,我還是會選上集Michael Keaton演的Vulture,期待他下集回歸。

大概Jon Favreau自己也想不到Happy而這個角色比Ironman更長壽,而且戲份愈來愈重。(劇照)

兩大英雄殊途同歸

再說片尾。片尾一是Marvel自圓其說式的自嘲:為什麼作為Avengers大隊長的Nick Fury,幾乎每次也有些非常愚蠢的舉措讓奸人得逞?原來他是假扮的!片尾二是Peter Parker以另一形式重踏Tony Stark之路:兩位超級英雄的身份都被公開,不同的是Stark自願、Parker被逼,前者逝者如斯,後者壓力與情緒令人擔憂。兩條片尾也是作為第三集鋪路,已被得悉身份的Peter Parker,將如何面對即將捲土重來的Vulture?

後記:最後一次致敬

最後只想說,戲中一幕Peter Parker在Tony Stark的飛機上運用AR技術製作新戰衣,Happy為其挑選了第一集《Ironman》內曾播放的AC/DC歌曲《Back in Black》(再刻意說錯Led Zeppelin幽大家一默),Peter Parker面對失敗終於情緒崩潰:「I miss him.」導演兼司機的Happy說:「I miss him too」作為Marvel迷的全球觀眾何嘗不掛念他?隨著《Far From Home》讓MCU Phase Three完美落幕,相信這亦是對Ironman這位超級英雄最後一次致敬。

最後的最後不得不說J. K. Simmons,這位在N年前首套《蜘蛛俠》演「號角報社總編輯」的有趣角色重現令人非常懷念,也讓大家不禁感嘆:蜘蛛俠,咁就17年!