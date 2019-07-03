【高達自護迷注目】至敬渣古電熱斧？日本製造唔斬吉姆專切烤肉

2019年是《機動戰士高達》Mobile Suit Gundam 40週年，官方推出大量周邊商品和空前的企劃。而高達文化亦已植根日本，民間也有不少向Gundam至敬的非官方企畫，比如日本兵庫縣三木市刀具品牌「amenoma」便以高達中自護軍MS-06渣古II的近戰武器「熱能戰斧」Heat Hawk為原型，設計一系列霸氣烤肉廚刀！

日本職人文化濃厚，推崇精湛細緻的工藝和烹飪藝術。因此該國對高品質的烹飪刀具寧舍講究已不足為奇。事實上日式廚具向來自成一派，武士刀形式和漢字雕刻都是刀匠經常採用的元素。來自日本兵庫縣三木市的五金品牌「amenoma」工匠，似乎是趁着《高達》40週年的熱潮，設計製作出一系列三款的廚刀「GUSTAV KG-06」。明顯以自護軍量產機體渣古所配備的近身兵器「熱能戰斧」為靈感。

自護軍渣古（及同系機體）與熱能戰斧於動畫及GUNPLA模型的外觀：

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雖然不是官方授權出品，但amenoma此款廚刀GUSTAV KG-06，外形上無疑是在致敬《高達》中自護軍渣古部隊的標準武備電熱斧。此科幻武器的刀片以反應堆的熱能進行超級加熱，主要用於近身肉搏戰鬥中。GUSTAV KG-06全由手工鍛造。刀身採用V金10號不銹鋼，刀鋒雖無高熱，但也力求耐用卓越。刀柄的壓鑄鋁合金經陽極氧化處理，「渣古綠」色澤好睇之餘感覺厚重，不作廚刀亦可作為戶外BBQ切烤肉的工具使用。

GUSTAV KG-06「渣古綠」廚刀（點擊放大圖片細睇）：

amenoma廚刀還附送一個軍事風格的工具箱來安放，鋼板感覺實淨幹練。箱面「GUSTAV KG-06」的噴漆字模字樣，更使人覺得整套刀具都是MS-06 渣古II致敬。

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如果在BBQ場亮出，一定吸引目光吧：

仿渣古熱能戰斧的Gustav KG-06系列廚刀，除了綠色外當然少不得紅色和藍色版本。深入民心的自護軍紅色機體，大家自然數到馬沙專用渣古II「紅彗星」MS-06S。藍色機體當數蘭巴拉爾專用老虎「藍巨星」MS-07B。

頂級的紅版廚刀Gustav KG-06S，刀身以8層V型10號不銹鋼壓出，上有充滿時尚感的黑色氧化塗層。

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最後，藍色的Gustav KG-06G雖然是廚刀，外形上也像一把「大斬刀」（Machete），具有更堅固刀身和450克重量，更附送布質軟身刀套。

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Gustav KG-06系列手工鍛造，價錢自然進取。綠版定價為42,120日元（約港幣2,948元）、藍版則賣45,260日元（約港幣3,168元）；紅版最貴，賣51,840日元（約港幣3,628元）。不過日本手工刀具一向都是精品，比對之下會明白是合理。對於有興趣的朋友，三個版本均可於amenoma網店選購。