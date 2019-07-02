高達創壞者Gundam Breaker Mobile．手遊簡單操作自組原創高達

遊戲動漫
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BANDAI 公開《Gundam Breaker Mobile》 高達創壞者手遊新作影片，賣點是簡單操作、任何時候都可在網上玩任務儲零件砌高達。包括繁體中文版的事前登記已開始。PS4的《New Gundam Breaker》被喻為高達糞game之最，劈至1000日圓也無人問津，你還會給它多一次機會嗎？

遊戲主題與PS4糞作《New Gundam Breaker》相似，也有點《Gundam Build Fighter Try》的影子：主角兩男一女三人組想要參加Gundam Battle 高中聯賽，取得冠軍。雖然遊戲未知好不好玩，筆者也擔心直身畫面打第3身視點動作會是甚麼效果，但一系列原創（或者可說是自組）機體還算吸引，主角使用Destiny Gundam頭的淺藍色X高達，而宿敵アイゼン‧トウマ就用黑色的G-Self高達。（ 其餘款式點擊下圖輯放大慢慢欣賞）

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《Gundam Breaker Mobile》 （高達創壞者 手機版）操作方面強調單手操控：指掃、點擊就能出招，亦有多種自動操作。儲集零件可使用各種對戰鬥有利的「EXskill」，當中包括與動畫原作有關的必殺技，比如RX-78可以將敵人打飛到半空，再朝頭頂開出「最後一槍」。場地方面應該就沿用PS4版的設計，有取自原作的真實戰場，有玩具模型比例的模型店、書檯等等。

使用平台：Android／iOS
事前登記網頁（https://g-b-hk.ggame.jp/

Gundam Breaker Mobile 主視角圖，高達game永遠最吸引就是這類CG圖。（NBGI圖片）

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我認得你，後面的四眼仔是《爆漫》的高木秋人呀！原來改行砌模型了？

《Gundam Breaker Mobile》跟家用版一樣，都需要在戰鬥中收集頭／身／手／腳等共8個部份的零件，你亦可以加上自定塗裝及水印／字樣，自組custom版鋼普拉戰鬥，或帶到攝影模式慢慢影靚相，分享你自豪的原創機體。雖然未有透露手機版有否網上對戰元素，不過就鐵定會有每週指定任務，在同日子收集不同零件，而完成主線後又可自由選玩舊版圖。

砌高達真開心，其實《New Gundam Breaker》的砌模型模組也不錯，最差只是戰鬥介面，希望手機版不要跟從。（NBGI）

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