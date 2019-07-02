GUNDAM VS Hello Kitty 第2集PV推出　Kitty搞笑化身幫高達作戰？

大家還記不記得3月時LINE推出「GUNDAM VS Hello Kitty」高達系列開播40周年活動？這兩個大纜都扯唔埋的系列突然做合作，令兩方粉絲都喜出望外。而現在官方終於推出第二集動畫「邂逅（めぐりあい）」，硬朗的高達再次同可愛Kitty齊齊出擊，而且當中更搞了個非常厲害的食字爛GAG！

2019年3月29日LINE上發起「GUNDAM VS Hello Kitty」計劃，將Sanrio同高達粉絲結合起來，當時在YouTube第一集動畫「HELLO GUNDAM（ハローガンダム）」，截至現在已錄得超過137萬次點擊，而相隔3個月後終於有第二集「邂逅（めぐりあい）」見街，可是只限於LINE加了官方帳號的用家才能收看，如果大家想睇動畫就要瀏覽「Gundam vs. Hello Kitty Project」官網了。

LINE推出「GUNDAM VS Hello Kitty」慶祝高達系列開播40周年，把兩個各走極端的作品結合。（官方圖片）

高達好拍檔另類方式現身

可能未必人人有LINE，我們便透露一點第二集的內容。承接第一集故事，Kitty在電視中看到阿寶因錯手殺了娜娜而感動流淚，於是決定前去幫忙，在宇宙戰鬥中的高達及阿寶眼前突然出現了巨型Hello Kitty，她表示想和大家做朋友。由於Hello Kitty的日文「ハローキティ」前半部「ハロー」跟高達中綠色圓球機械人「哈囉」同音，製作組便把她幻化成「哈囉」與高達並肩作戰，這個食字GAG真是日本人才想得出來。其實今次合作計劃不止推出動畫，還有很多遊戲活動，如果有興趣的朋友可看看我們之前的【文章】介紹。

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重溫第一集動畫：