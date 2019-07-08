《Kill la Kill -IF-》PS4體驗版即將推出　針目縫等角色實機展示

日本Arc System Works預定於2019年在PS4／Nintendo Switch／PC Steam推出，由APlus負責製作，以人氣動畫《Kill la Kill 斬服少女》為題材改編的動作對戰遊戲《Kill la Kill 斬服少女 the Game～異布（IF）～》（簡稱：Kill la Kill -IF-），官方宣布將於7月8日推出PS4體驗版讓玩家們下載嘗鮮。

《Kill la Kill -IF-》為一款以2013年人氣動畫《Kill la Kill 斬服少女》為基礎製作的對戰動作遊戲。在《斬服少女》故事中，描述為了尋找殺死父親的「拿著太刀剪的女子」，女主角「纏流子」來到本能字學園，並與知道太刀剪女真面目，本能字學園學生會長「鬼龍院皐月」產生激烈交鋒的爽快格鬥對戰故事。而在這次的遊戲版，則將會以動畫版第八話以後的劇情為主題，並將主角轉為「鬼龍院皐月」，讓玩家們透過「鬼龍院皐月」的視點，重新詮釋《斬服少女》不一樣的劇情發展。

《Kill la Kill -IF-》封面

即睇《Kill la Kill -IF-》遊戲畫面▼

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而在這次的PS4體驗版方面，除了將會公開「纏流子／鬼龍院皐月／蟇郡苛／猿投山渦」等四名角色讓玩家們使用之外，還將會開放到故事模式第一章的劇情內容讓玩家們試玩。另外，官方也同步釋出遊戲中兩名可使用角色「針目縫」（CV：田村ゆかり）與「鬼龍院羅曉」（鬼龍院羅暁，CV：朴璐美）的最新實機影片讓玩家們搶先確認，喜歡《斬服少女》的玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看吧！

附帶一提，本作除了將會支援韓文／日文／英文／簡體中文／繁體中文／法文等多種語系外，也將會在台灣推出PS4／Switch中文盒裝一般版＆限定版讓玩家們收購。其中一般版將會附贈原作人氣角色「滿艦飾真子」SD風格繪製的幹架社特化型版本壓克力鑰匙圈作為預購特典。

一般版將會附贈原作人氣角色「滿艦飾真子」SD風格繪製的幹架社特化型版本壓克力鑰匙圈。（《Kill la Kill -IF-》壓克力鑰匙圈）

而在限定版方面，除了遊戲片外，還將會收錄由原作動畫角色設計者「SUSHiO」親自繪製插圖設計製成的「限定盒」（不僅包含了角色新插圖、遊戲內背景視覺，還有動畫公司Trigger親自監修的3D模型資料的「原創鐵盒」），以及收錄遊戲內使用的 BGM 的「原聲帶」（共計31首），玩家們可要好好把握這難得收藏的機會！

限定版方面，除了遊戲片外，還將會收錄由原作動畫角色設計者「SUSHiO」親自繪製插圖設計製成的「限定盒」。（《Kill la Kill -IF-》「限定盒」）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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