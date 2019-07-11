【Dr. Mario World心得】瑪莉奧醫生上手玩！200關超多、對戰刺激

遊戲動漫
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任天堂的方塊遊戲終於來到手機，《Dr. Mario World》瑪莉奧醫生世界於iOS及Android平台正式推出，以下提供試玩報告：

由下至上的藥丸方塊　關卡200個極豐富

手機版《Dr. Mario World》改為由下而上操作藥丸，一開始都讓人不習慣，但玩一下就會發現這是因為手指由下至上拖曳，遠比從上而下來得流暢及順手。遊戲一開始只能玩主線關卡，作為基本教學用途，當玩至關卡10後可以選擇操作角色，而玩至關卡20就會解鎖VS模式。

遊戲的關卡極之豐富，推出時已經有5個World，而每個World提供2個區域20 + 20關，即是總數有200關之多。不過遊戲採用「心心」體力制系統，當玩到20關後就需要等待時間回復，或者叫好友幫手「加心」，情況與其他手機方塊遊戲很類似。

遊戲也有「抽蛋」元素，儲夠4000金幣或用鑽石可抽，有主要角色及支援角色

3個Dr. Mario小技巧

1. 藥丸穿透阻礙物

《Dr. Mario World》的藥丸是有穿透性的，就算完全被阻礙甚至外圍密封，只要內部有體積附合的空間就可以直接拖曳穿進去，從內部消除細菌。但要留意遊戲藥丸以外的東西是沒有重力的，消除後在下方的方塊也不會向上昇。

見圖藍色藥丸，可直接拉藥丸穿入去，就算右面有封住都可

2. 藥丸再移動

玩《Dr. Mario World》最重要的技巧，就是這個藥丸再移動了。大家都知遊戲每粒藥丸分為兩截，而當其中一半消除時，其實另一截只要未觸地，是可以再進行操作，把它拖曳至其他地方連環消除。此技巧在過關及對戰時都非常關鍵。

3. 預先設置技巧

就著上一個再移動的技巧，其實可以應用到預先設置。有時藥丸不合用，又來了兩組同色的，其實不用急著用藥丸x藥丸消除。而可以預先設置刻意不作消除，當消除其上部時，就能夠令整粒藥丸甚至是幾粒藥丸再移動，隨意拖至其他位置。但要留意在對戰時，疊得太低會非常危險。

對戰夠刺激

遊戲提供了好友對戰或隨機線上對戰，因為採用分數階級配對的關係，比較能配對到與自己程度相近的對手。不同角色的攻擊力、防禦機率、速度、技能，以及支援角色都會稍為影響局面。但最需要的還是玩家技術，配合以上的技巧，快速地消除及再移動方塊，令對戰相當刺激。

【Dr. Mario World】瑪莉奧醫生世界

下載：iOSAndroid

 

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