《Metal Gear Solid V》玩家以模組將Snake換成奇洛李維斯

相信有在關注今年 E3 國際電玩展的玩家，都有看到 CD Projekt Red 所帶來的驚喜吧？不但展示了《電馭叛客 2077》劇情動畫，同時也曝光了知名影星基努‧李維將現身於遊戲中與主角一同冒險的資訊，讓玩家大感驚喜並更加期待遊戲未來正式推出後的表現。

這項驚喜成了當時整個 E3 國際電玩展的焦點之一，而其所帶來的效應並不單單只是各式各樣的趣味梗圖，有些玩家甚至把腦筋動到了其他遊戲上面，透過修改模組的方式直接將基努‧李維帶入了遊戲內，而近期最為熱門的例子便是《Metal Gear Solid V 潛龍諜影V：幻痛》。

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該模組為玩家 JinMar 所製作，直接將《潛龍諜影V：幻痛》內的主角 Snake 置換成基努‧李維，除了加入《電馭叛客 2077》「強尼‧銀手」（Johnny Silverhand）的外觀外還有《捍衛任務》John Wick 樣式的外觀可做選擇。雖然該模組只有針對外觀作大改，但若各位早已入手《潛龍諜影V：幻痛》，且也是基努‧李維的粉絲，這項模組或許可以帶來另類的娛樂效果？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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